"НОВАТЭК" подтвердил получение первого СПГ на "Арктик СПГ 2" в декабре

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" подтвердил получение в декабре первого сжиженного природного газа (СПГ) на заводе "Арктик СПГ 2".

"Проведена буксировка из Мурманской области и установка на Гыдане первой технологической линии "Арктик СПГ 2" мощностью 6,6 млн т СПГ. Платформа имеет вес 640 тысяч тонн и является самым тяжелым перемещаемым объектом в истории мировой СПГ-отрасли. Успешно проведена пусконаладка и в декабре 2023 года получен первый СПГ", - говорится в годовом отчете "НОВАТЭКа".

В нем сказано также, что среднетоннажный СПГ-завод с участием компании - "Криогаз-Высоцк" произвел в 2023 году 812 тысяч т СПГ. В 2022 году на заводе было произведено 707 тысяч т СПГ.

Объемы производства "Ямал СПГ" не приводятся. Лишь сообщается, что на Южно-Тамбейском месторождении, которое является ресурсной базой для СПГ-завода, добыча снизилась в 2023 году на 3,7% - до 18,544 млн т.

Добыча указывается с учетом доли в добыче совместных предприятий (60%). Таким образом, "Ямал СПГ" в 2023 году мог произвести 30,9 млрд куб. м газа, что может быть эквивалентно 22,4 млн т сжиженного природного газа. В 2022 году с "Ямал СПГ" были отгружены 284 танкерные партии, или почти 21 млн тонн СПГ.

Добыча жидких углеводородов на "Ямал СПГ" (конденсата) в прошлом году увеличилась почти на 25% - до 681 тыс. т (в доле "НОВАТЭКа"), или всего 1,14 млн т.

В конце 2022 года "Ямал СПГ" совместно с "НОВАТЭКом" разработало собственное руководство по количественной оценке выбросов парниковых газов и углеродного следа продукции на базе международных стандартов ISO 14064-1:2018 и ISO 14067:2018, протокола по парниковым газам (Greenhouse Gas Protocol) и рекомендаций Международной группы импортеров СПГ (GIIGNL), которое успешно прошло валидацию международной аккредитованной организацией в октябре 2023 года. Разработанная методология позволяет предоставлять покупателям верифицированные подтверждения выбросов и углеродного следа по каждой партии СПГ, поставляемой с проекта "Ямал СПГ". В конце 2023 года в адрес одного из покупателей было направлено подтверждение углеродного следа поставленной партии СПГ, сообщает компания.

Минфин США включил ООО "Арктик СПГ 2" в санкционный список в ноябре 2023 года, ранее в этот список были включены некоторые подрядчики проекта, а также ООО "Арктическая перевалка", которое управляет терминалами по перевалке СПГ в Мурманске и на Камчатке. С лета 2022 года Евросоюз ввел санкции на поставки оборудования для СПГ-заводов в Россию.

В середине декабря 2023 года стало известно, что "НОВАТЭК" объявил форс-мажор на поставки для некоторых своих покупателей СПГ с "Арктик СПГ 2". Сам "НОВАТЭК" получил уведомление о форс-мажоре от оператора проекта "Арктик СПГ 2" еще в конце ноября и передал эти форс-мажоры покупателям.

Тем не менее, как заявлял вице-премьер РФ Александр Новак, первая очередь "Арктик СПГ 2" "фактически запущена". Однако первый груз еще не отправлен.

СМИ писали также, что иностранные акционеры "Арктик СПГ 2" - TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, а также консорциум японских Mitsui и JOGMEC (каждая владеет по 10%) - из-за санкций США объявили форс-мажор по своим договорам в проекте. TotalEnergies это подтверждала.

"НОВАТЭК" владеет долей в 60% в "Арктик СПГ 2". Каждый из акционеров имеет право получать СПГ в объеме, пропорциональном своему участию, то есть у "НОВАТЭКа" - 12 млн тонн в год, у иностранных акционеров - по 2 млн тонн.

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год. Первую очередь "НОВАТЭК" планировал запустить до конца 2023 года, а на полную мощность выйти в первом квартале 2024 года. Вторую линию планировалось ввести в 2024 году, а третью - в 2026-м.