ЦБ отметил падение до исторического минимума доли рыночных ипотечных кредитов

Средний размер кредита в феврале вырос в годовом измерении на 24% до 4,32 млн рублей

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В феврале 2025 года доля рыночных кредитов в общем объеме предоставленных ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) снизилась до минимума за весь период наблюдения - 14%, говорится в обзоре рынка ипотечного жилищного кредитования на сайте Банка России.

Объем ипотечных кредитов, предоставленных на рыночных условиях, увеличился в феврале по сравнению с январем на 43,3%, до 31,3 млрд рублей, тогда как ИЖК по программам господдержки - на 86,3%, до 195,8 млрд рублей (их доля соответственно выросла до 86%).

Совокупный портфель ИЖК банков с учетом приобретенных прав требований в феврале увеличился на 47,0 млрд рублей, или на 0,2%, до 20,043 трлн рублей. Годовой темп роста портфеля ИЖК банков по состоянию на 1 марта 2025 года снизился до 8,9% с 9,1% на 1 февраля.

В феврале 2025 года наблюдалось восстановление активности на рынке ИЖК после традиционно низких показателей января. Кредитные организации предоставили 52,6 тысячи рублевых ИЖК на сумму 227,1 млрд рублей против 32,3 тысячи рублевых ИЖК на общую сумму 127,0 млрд рублей месяцем ранее. В годовом сопоставлении предоставление ИЖК снизилось по количеству на 45,0%, по объему на 31,8%.

Средний размер кредита в феврале вырос по сравнению с февралем на 9,9%, до 4,32 млн рублей, по сравнению с февралем 2024 года - на 24%.

Объем выдачи ИЖК по договорам долевого участия (ДДУ) в феврале увеличился по сравнению с январем на 73,8%, до 150,2 млрд рублей.

Объем ИЖК, предоставленных на цели создания индивидуального жилищного строительства (ИЖС), вырос за месяц на 21%, до 7,9 млрд рублей. Совокупная доля ИЖК на строящееся жилье в феврале снизилась до 70% общего объема ИЖК с примерно 75% месяцем ранее).

В марте ожидается небольшой прирост выдачи ипотеки с господдержкой, в том числе за счет увеличения уровня возмещения банкам по кредитам, предоставленным после 7 февраля 2025 года (в соответствии с решениями Минфина по договорам, заключенным с 7 февраля по 6 августа 2025 года в рамках программ "Семейная ипотека" и "Дальневосточная и арктическая ипотека", банкам увеличен уровень возмещения недополученных доходов).

По оперативным данным АО "ДОМ.РФ", по льготным ипотечным программам в первые три недели марта было предоставлено около 131 млрд рублей (117 млрд рублей за аналогичный период февраля).

Средневзвешенная ставка ИЖК в феврале снизилась до 7,7% годовых с 8,34% в январе, что связано с продолжившимся увеличением доли ИЖК по программам господдержки.

Процентная ставка ИЖК по ДДУ сохранилась на прежнем уровне и составила 6,0%. На рынке готового жилья процентная ставка ИЖК в феврале была ниже уровня предыдущего месяца: 11,5% против 13,9% в январе.

Показатели ипотечного жилищного кредитования физлиц-резидентов в феврале 2025 г.: