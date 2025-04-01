Аналитик IRN.RU допустил снижение ставок по рыночной ипотеке до 15% через два года

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Ставки по рыночной ипотеке в России могут снизиться до 20-15% в перспективе ближайших двух лет, заявил руководитель аналитического центра IRN.RU Олег Репченко на форуме по недвижимости PRO Девелопмент, организованном Московским бизнес-клубом.

"Да, ипотека подешевеет, да, ставки будут снижаться на горизонте одного-двух лет. Но, скорее всего, мы получим, что ипотека с нынешних 25% (...), вот с этих цифр, (...) может сползти процентов до 20,18,15 (...) - это совершенно реалистичный тренд на ближайшие год-два. Но вряд ли мы увидим (...), вот как это было в ковид, когда рыночная ипотека была процентов 7-8, то есть ипотека будет дорогой и слабо доступной", - сказал Репченко.

Эксперт рассуждал о снижении ставок по ипотеке в контексте снижения ключевой ставки, которая, по его словам, не уйдет ниже 10-12% в перспективе ближайших нескольких лет.

О снижении ставок по рыночной ипотеке с 1 апреля объявили Сбер и ВТБ. В ВТБ ипотеку на квартиры и апартаменты теперь выдают по ставке от 26,7% годовых, а на частный дом - от 27,4% годовых. В Сбербанке минимальная ставка на покупку новостройки с учетом всех действующих скидок составляет 25,4%, на приобретение вторичной недвижимости - 25,8%. Минимальное значение ставки по программе "Строительство жилого дома" с учетом всех действующих скидок составляет 26,8%.

Ранее в профильном обзоре Банка России сообщалось, что в феврале 2025 года на долю рыночной ипотеки пришлось всего 14% от общей выдачи жилищных кредитов, что является минимальным показателем за весь период наблюдения.