Хуснуллин заявил о глобальном сокращении выдачи ипотеки в России

Сокращение наблюдается и по семейной программе

Фото: Бизнес Online/ТАСС

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе ежегодного отчета о работе правительства в среду заявил о глобальном сокращении выдачи ипотеки, в том числе по семейной программе, на фоне высокой ключевой ставки.

"Мы, конечно, видим глобальное сокращение ипотеки. Она в два раза сократилась, (...) особенно "Семейной ипотеки", - сказал Хуснуллин журналистам в Госдуме, отвечая на вопрос о влиянии высокой ключевой ставки на рынок.

Он выразил надежду, что ключевая ставка снизится. Кроме того, правительство подготовит комплекс финансовых и нефинансовых мер поддержки, чтобы "помочь движению вперед", уточнил вице-премьер.

"Ключевая задача, чтобы население, которое вложило деньги, гарантированно вернуло и получило свои квартиры. Это наша ключевая задача - не подорвать доверие населения", - подчеркнул Хуснуллин.

Также из опасных для отрасли моментов он отметил, что инвесторы не начинают новые проекты и ждут снижения ставки. С помощью мер поддержки кабмин надеется не допустить падения ввода жилья в 2026-2027 годах.

Ранее замглавы Минстроя России Никита Стасишин сообщал о заметном снижении ипотеки на рынке новостроек.

"Мы действительно видим колоссальное снижение объемов выдачи рыночной ипотеки. Мы понимаем, что на 57% в целом снизился объем выдачи ипотечных кредитов. У нас снизился объем запуска новых проектов на 26% - это первое снижение с 2021 года", - сообщил замминистра на расширенном заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

При этом в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора отмечается рост показателей феврали по сравнению с январем. Выдачи жилищных кредитов увеличились на 79%, до 227 млрд рублей после 127 млрд рублей месяцем ранее. Объем выдачи ипотеки с господдержкой составил 198 млрд рублей, что почти вдвое выше результата января (106 млрд рублей).

По "Семейной ипотеке " выдано 174 млрд рублей после 90 млрд рублей в январе. Выдачи рыночной ипотеки по-прежнему низкие (29 млрд рублей).

Как отмечается в обзоре, в дальнейшем рост ипотечного портфеля, возможно, будет постепенно ускоряться как из-за снижения рыночных ставок, так и вследствие того, что с 1 марта смягчены макронадбавки по кредитам с LTV менее 80, а также выданным заемщикам с ПДН менее 70.