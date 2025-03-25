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ВТБ снизил требования к первоначальному взносу по рыночной ипотеке

ВТБ снизил требования к первоначальному взносу по рыночной ипотеке
Фото: Александр Река/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - ВТБ с 25 марта снижает требования к первоначальному взносу по рыночной ипотеке: для зарплатных клиентов минимальный взнос уменьшится до 20% с 30%, для остальных заемщиков - до 30% с 50%, говорится в сообщении ВТБ.

Новые условия распространяются на приобретение квартир, апартаментов, готовых домов, машино-мест и кладовок. Минимальный первоначальный взнос для ипотеки на индивидуальное жилищное строительство и коммерческую недвижимость остается прежним: 30% - для зарплатных клиентов и 50% - для остальных.

"ВТБ стремится сделать ипотеку доступнее даже в условиях экстравысоких рыночных ставок. Мы понимаем, что потребность в покупке жилья часто возникает у клиентов срочно, поэтому снижаем для них первый взнос. Меньшая сумма накоплений для старта позволит заемщикам быстрее выйти на сделку, а разницу они смогут продолжать приумножать на высокодоходных депозитах", - заявил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин, чьи слова приводятся в релизе.

Ранее ВТБ снизил ставки по комбинированной ипотеке, в том числе на ИЖС. Средневзвешенная ставка по "семейной" ипотеке в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области для кредита в 13,5 млн рублей снизилась с 12,08% до 9,51%. Кроме того, банк пересмотрел ставки по рыночным ипотечным программам, снизив их на 0,5-1 п.п. в зависимости от размера первоначального взноса.

ВТБ Сергей Бабин
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