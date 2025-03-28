SoftBank может вложить более $1 трлн в ИИ-парки в США

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Японская SoftBank Group планирует создать в США промышленные парки для искусственного интеллекта (ИИ) и рассматривает возможность инвестиций в размере более $1 трлн, пишет Nikkei.

Ожидается, что основатель и глава SoftBank Масаёси Сон посетит Штаты для обсуждения своих идей в отношении этих парков, где предполагается использование автономных ИИ-роботов в связи с дефицитом кадров в стране.

В январе стало известно, что японская компания и ее партнеры в лице американских OpenAI, Oracle и госинвесткомпании ОАЭ MGX за четыре года инвестируют до $500 млрд в строительство дата-центров в США для разработчика ChatGPT. Сколько именно вложит каждый из партнеров, не раскрывалось.