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OpenAI, Oracle, SoftBank и MGX из ОАЭ вложат до $500 млрд в дата-центры в США

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Американские OpenAI (разработчик чат-бота ChatGPT), Oracle Corp., японская SoftBank и госинвесткомпания ОАЭ MGX создают совместное предприятие Stargate для строительства дата-центров в США для OpenAI, пишет The Wall Street Journal.

Компании вкладывают $100 млрд в СП и планируют инвестировать до $500 млрд в ближайшие четыре года. По данным информированных источников газеты, $100 млрд включают инвестиции в проекты, анонсированные и запущенные компаниями еще в период президентства Джо Байдена.

Сколько именно вложит каждый из партнеров, не раскрывается.

О планах было объявлено на церемонии в Белом доме с участием нового президента США Дональда Трампа, глав OpenAI Сэма Альтмана, Oracle Ларри Эллисона и SoftBank Масаеси Сона, однако их ключевые детали остаются не совсем ясными.

Пока известно, что первый дата-центр Stargate будет построен в Техасе. Строительство началось в прошлом году, управлять площадкой будет Oracle, использовать ее - OpenAI, говорит источник WSJ.

При этом OpenAI заявила, что будет оператором всего Stargate, а SoftBank будет его финансировать. Японская компания планирует привлечь долг для этого. Сон будет председателем совета директоров СП, главный исполнительный директор еще не нанят.

По данным источников WSJ, предприятие намерено привлечь акционерный капитал и от других инвесторов.

Технологическими партнерами Stargate станут Microsoft Corp. (крупнейший инвестор OpenAI), а также чипмейкеры Arm Holdings и Nvidia Corp..

Microsoft отдельно сообщила, что останется основным поставщиком OpenAI в сфере облачных вычислений, но позволит стартапу периодически пользоваться услугами других провайдеров.

Акции SoftBank подорожали на 10,6% по итогам торгов в Токио в среду.

Oracle SoftBank OpenAI Дональд Трамп США
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