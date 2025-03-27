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OpenAI близка к закрытию инвестраунда на $40 млрд с участием SoftBank Group

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, близка к закрытию инвестраунда на $40 млрд, ключевым участником которого является SoftBank Group Corp., сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Принять участие в инвестраунде также могут Magnetar Capital, Coatue Management, Founders Fund и Altimeter Capital Management, говорят собеседники агентства. По их словам, хедж-фонд Magnetar Capital планирует инвестировать в OpenAI до $1 млрд.

Инвестраунд станет крупнейшим для компании, отмечает аналитическая фирма PitchBook. OpenAI может получить оценку в $300 млрд - это почти вдвое выше, чем в октябре прошлого года, когда компания была оценена в $157 млрд.

На первом этапе SoftBank инвестирует в OpenAI $7,5 млрд, остальные инвесторы - $2,5 млрд, отмечают источники. На втором этапе, по их словам, OpenAI позднее в этом году получит финансирование в $30 млрд, из которых $22,5 млрд придется на SoftBank и $7,5 млрд - на других инвесторов.

Выручка OpenAI в 2024 году составила $3,7 млрд, и компания рассчитывает увеличить ее более чем втрое в этом году - до $12,7 млрд, отметил один из источников. При этом она не надеется выйти на положительный свободный денежный поток ранее 2029 года, учитывая высокие расходы на развитие дата-центров, а также привлечение специалистов для разработки передовых ИИ-технологий. OpenAI прогнозирует, что в 2029 году ее выручка превысит $125 млрд, сообщил источник.

SoftBank Group OpenAI Founders Fund Magnetar Capital Coatue Management PitchBook США
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