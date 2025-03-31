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Золотодобытчик Solidcore в 2024 году увеличил EBITDA в 1,6 раз

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Золотодобытчик Solidcore (бывший Polymetal) по итогам 2024 года увеличил EBITDA на 62%, до $712 млн, сообщила компания.

Для сравнения, аналитики "Велес Капитала" накануне ожидали этот показатель на уровне $669 млн.

Денежные затраты (TCC) Solidcore в 2024 году увеличились на 8%, до $971 на унцию золотого эквивалента, совокупные денежные затраты (AISC) - на 3%, до $1298 на унцию. Однако динамика выручки скомпенсировала рост издержек.

Годовая выручка Solidcore выросла на 49%, до $1,328 млрд, за счет роста цен на золото на 23% и продаж - на 22%.

Компания не будет объявлять дивиденды за 2024 год, говорится в сообщении. Совет директоров в 2024 году приостановил выплату дивидендов до достижения среднесрочных целей развития компании и запуска Иртышского ГМК.

Чистая денежная позиция Solidcore на конец 2024 года составила $374 млн против чистого долга $174 млн на конец 2023 года.

Solidcore после продажи российского бизнеса остается вторым крупнейшим производителем золота в Казахстане. Крупнейшим акционером является консорциум оманских инвесторов во главе с принадлежащим правительству Омана фондом Mercury Investments International (владеет 29,7%).

Polymetal Solidcore
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