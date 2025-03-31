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"Юнилевер Русь" меняет название на "Арнест ЮниРусь"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Компания "Юнилевер Русь" с 31 марта 2025 года меняет название на "Арнест ЮниРусь" и обновляет логотип, сказано в ее пресс-релизе.

"Новое название - это логичный шаг, который отражает изменения, произошедшие в 2024 году. Став российской компанией, мы открываем для себя новые возможности взаимодействия с потребителями и партнерами. Приоритетами компании остаются выпуск высококачественной продукции, развитие инноваций и перезапуск экспортных направлений", - заявила генеральный директор компании "Арнест ЮниРусь" Елена Тябутова.

С конца 2024 года все активы компании Unilever в России и Белоруссии принадлежат АО "Группа Арнест".

Компания является одним из крупнейших производителей товаров повседневного спроса в России, выпускает косметическую продукцию, бытовую химию, мороженое и продукты питания. Производство осуществляется на базе 4 крупных кластеров в Тульской области, Омске, Петербурге, Екатеринбурге.

Unilever Юнилевер Русь Арнест ЮниРусь Елена Тябутова
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