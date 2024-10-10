Unilever закрыла сделку по продаже российских активов групп "Арнест"

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Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Британо-нидерландский концерн Unilever, производящий товары повседневного спроса, объявил о закрытии сделки по продаже российских активов.

Согласно сообщению компании, российская "дочка", "Юнилевер Русь", была продана группе "Арнест", крупнейшему производителю парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке в России и странах СНГ.

Параметры сделки не раскрываются.

Сделка включает весь бизнес в России и 4 производства. Также в рамках сделки "Арнест" приобрела бизнес Unilever в Белоруссии.

"Предметом сделки стали активы компании, включая четыре производственные площадки в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле", - говорится в сообщении "Арнеста".

"Арнест" и Unilever сотрудничали более 17 лет.

"Приобретенная за это время экспертиза позволит нам эффективно развивать бизнес, наращивая объем производства и представленность продукции компании в рознице. Мы намерены обеспечить реализацию инвестиционной программы и выполнить все социальные обязательства, которые являются важной составляющей сделки", - приводятся в сообщении слова президента компании "Арнест" Алексея Сагала.

В России Unilever работал с 1991 года. У компании было здесь около 3 тыс. сотрудников и четыре крупных производственных кластера. В Петербурге она выпускает косметику и бытовую химию, также у нее есть производство косметической продукции в Екатеринбурге. В Тульской области и Омске Unilever производит мороженое. Доля российского бизнеса по состоянию на 2022 год составляла 1,4% от оборота всего концерна Unilever и 2% от чистой прибыли (у всего концерна оборот – 60,1 млрд евро, чистая прибыль – 8,3 млрд евро). Российские активы на конец 2022 года корпорация оценивала в 900 млн евро. Уже по итогам 2023 года доля российского бизнеса снизилась до 1% от оборота и чистой прибыли группы (59,6 млрд евро и 7,1 млрд евро соответственно), а оценка стоимости активов упала до 600 млн евро.