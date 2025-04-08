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Бывшая "Юнилевер Русь" увеличила годовую чистую прибыль почти в 1,5 раза

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Компания "Арнест ЮниРусь" (бывшая "Юнилевер Русь") в 2024 году получила чистую прибыль в размере 7,2 млрд рублей, что почти в 1,5 раза больше, чем в 2023 году (4,9 млрд рублей), сообщается в ее отчетности.

Годовая выручка компании увеличилась на 15,2%, до 71,4 млрд рублей с 62 млрд рублей годом ранее, прибыль от продаж снизилась до 8,5 млрд рублей с 13,2 млрд рублей соответственно.

С конца 2024 года все активы британо-нидерландского концерна Unilever в России и Белоруссии принадлежат АО "Группа Арнест". В конце марта название "Юнилевер Русь" было изменено на "Арнест ЮниРусь".

Компания является одним из крупнейших производителей товаров повседневного спроса в России, выпускает косметическую продукцию, бытовую химию, мороженое и продукты питания. Производство осуществляется на базе 4 крупных кластеров: мороженого - в Тульской области и Омске, косметической продукции и бытовой химии - в Петербурге, косметической продукции - в Екатеринбурге.

Unilever Юнилевер Русь Арнест ЮниРусь
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