"Арнест" вложит не менее 7 млрд руб. в бывшие активы Unilever в РФ

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Группа "Арнест", купившая в октябре компанию "Юнилевер Русь" (бывшее подразделение Unilever в РФ), планирует вложить в нее не менее 7 млрд рублей. Это предусмотрено инвестиционным планом, который рассчитан на 2024-2026 годы, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на владельца и президента группы Алексея Сагала.

По его словам, план включает в себя возобновление экспорта продукции, инвестиции в расширение производства и маркетинг.

Как сообщалось, сделка между британо-нидерландским концерном Unilever, который производит товары повседневного спроса, и "Арнестом" (крупнейший производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке в России и странах СНГ) включает весь бизнес концерна в РФ и четыре производства, а также бизнес в Белоруссии. Площадки в РФ находятся Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле.

Unilever работал в РФ с 1991 года. В Петербурге он выпускал косметику и бытовую химию, в Екатеринбурге - косметику, в Тульской области и Омске - мороженое. Доля российского бизнеса по состоянию на 2022 год составляла 1,4% от оборота всего концерна Unilever и 2% от чистой прибыли (у всего концерна оборот - 60,1 млрд евро, чистая прибыль - 8,3 млрд евро). Российские активы на конец 2022 года корпорация оценивала в 900 млн евро. Уже по итогам 2023 доля российского бизнеса снизилась до 1% от оборота и чистой прибыли группы (59,6 млрд евро и 7,1 млрд евро соответственно), а оценка стоимости активов упала до 600 млн евро.

Группа "Арнест" за последние годы выкупила ряд активов зарубежных компаний, заявивших о выходе из РФ. В 2022 году она приобрела у американской Ball Corporation активы по производству алюминиевых банок для напитков. Входящая в группу компания "Арнест упаковочные решения" сейчас является ведущим производителем алюминиевой упаковки для напитков в РФ. Ей принадлежат четыре завода по производству алюминиевых банок и единственный в РФ завод по производству алюминиевых крышек. Предприятия расположены в Московской, Ленинградской, Челябинской и Ульяновской областях.

В августе 2023 года группа стала владельцем российского бизнеса нидерландского пивоваренного концерна Heineken.