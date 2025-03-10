Семья совладельца "Мираторга" Виктора Линника расширяет ресторанный бизнес

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Виктор Линник, которому вместе с братом Александром принадлежит АПХ "Мираторг", стал владельцем 40% ООО "Ваниль", сообщается в ЕГРЮЛ.

Компания создана в апреле 2012 года, работает в ресторанной сфере и оказывает услуги по доставке продуктов питания, указывается в документах.

Владельцем 50% ООО стал ресторатор Аркадий Новиков, 10% – Софья Маслова. До этого 100% "Ванили" принадлежало Искандеру Фейзуллину.

В "Мираторге" информацию комментировать не стали, уточнив, что этот бизнес к агрохолдингу отношения не имеет.

Согласно отчетности ООО за 2023 год (более поздних данных пока нет), его выручка составила 204,9 млн рублей против 184,9 млн рублей в 2022 году, чистая прибыль - 2,4 млн рублей против чистого убытка в 3,1 млн рублей соответственно.

Как сообщалось, в 2024 году семья Линников вошла в число совладельцев компании ООО "Лапсания", которое управляет рестораном Vаниль. Сначала 30% долей ООО принадлежало Виктору Линнику, затем владелицей этой доли стала его дочь Дарья. С октября ее доля увеличилась до 40%. В настоящее время 50% компании принадлежит Аркадию Новикову.

У владельцев "Мираторга" и Новикова есть еще общий проект в общепите – сеть бургерных #FARШ (ООО "Фарш сити групп"). Линникам в нем принадлежит по 25%, Новикову - 50%.

Кроме того, Линники владеют по 22,5% в компании "Фуд сити групп", которая также занимается ресторанным бизнесом. 45% в ней принадлежит Новикову.