"Мираторгу" разрешили купить калининградские "Балтийские семена"

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - АПХ "Мираторг", один из ведущих агрохолдингов в России, получил разрешение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями приобрести производителя семенного картофеля "Балтийские семена". Его активы будут использованы для двух селекционных проектов, сообщили "Интерфаксу" в холдинге.

Речь идет о производстве семенного и товарного картофеля, а также о селекции семян зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав.

Сумма сделки не раскрывается. Как сказано в отчетности "Балтийских семян", основным владельцем (99,7%) компании, по данным на 31 декабря 2023 года, была Stichting Administratiekantoor Daleod (Нидерланды).

В компании также сообщили, что "Балтийские семена" в 2022 году вошли в десятку лидеров России по сертификации семенного картофеля, оформив документы на 4 тысячи тонн семян. Ее комплекс рассчитан на 12,5 тысячи тонн семян.

"Мираторг" в рамках импортозамещения реализует проект "полного картофельного цикла". Он выращивает различные сорта картофеля на полях в Тульской и Брянской областях. Ранее закупался посадочный материал европейской селекции. В 2023 году холдинг приступил к развитию отечественной селекции оригинального и элитного семенного материала картофеля индустриального и столового назначения. Комплексный научно-технический проект получил одобрение Минсельхоза.

В Калининградской области проект включает в себя центр микроклонального размножения растений, энергосберегающий тепличный комплекс, имеющий в составе лабораторию по фитосанитарному контролю. Это дает возможность производить качественный семенной материал, свободный от инфекционной нагрузки. Кроме того, "Мираторг" располагает изолированными полевыми участками для тиражирования репродукций семян картофеля в разных почвенно-климатических зонах, включая Калининградскую, Брянскую, Тульскую и Орловскую области. Для хранения полученного урожая оборудован специализированный склад с управляемым микроклиматом и адресным контейнерным хранением.

Как отметили в холдинге, итогом селекционной работы станет увеличение посевных площадей полностью отечественного картофеля. Главная задача проекта - переориентировать российский рынок на отечественные сорта. При этом планируется производить как индустриальный картофель, предназначенный для завода картофеля фри, строящегося вместе с российской сетью "Вкусно - и точка" (комплекс "Гранд Фрайз"), так и столовый - для потребителей. В частности, потребность в картофеле проекта в "Вкусно - и точка" оценивается в 250 тысяч тонн в год.

Кроме того, новый проект позволит увеличить производство семян зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав не только для потребностей холдинга, но и для рынка. К реализации на рынок семенного материала из Калининградской области агрохолдинг приступит уже в этом году.

В 2023 году "Мираторг" собрал 103 тысячи тонн овощей и картофеля и переработал 52 тысячи тонн.

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году. В состав холдинга входят растениеводческий дивизион, комбикормовые заводы, свиноводческие, птицеводческие, животноводческие площадки, предприятия по убою, переработке и глубокой переработке продукции. Основные активы расположены в Белгородской, Брянской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Тульской и Смоленской областях. Владельцами холдинга являются Виктор и Александр Линники.