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ГТЛК проавансировала еще 18 млрд руб. на строительство поездов для ВСМ

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) проавансировала еще 18 млрд рублей на строительство высокоскоростных поездов для магистрали Москва - Санкт-Петербург, сообщает компания.

"ГТЛК произвела оплату третьего аванса на строительство 41 серийного инновационного поезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург на сумму 18 млрд рублей за счет средств, предоставленных синдикатом банков", - говорится в сообщении.

ГТЛК выполняет роль заказчика серийных поездов, а также технического консультанта по строительству головных образцов для ВСМ. Сдача первой партии поездов планируется в 2028 году, а полностью серия из 41 поезда должна быть поставлена в 2030 году.

Как сообщалось, ранее ГТЛК проавансировала 12 млрд и 20 млрд рублей на строительство высокоскоростных поездов для магистрали Москва-Петербург.

Таким образом, общий размер аванса составил 50 млрд рублей.

Средства направлены из синдицированного кредита на 223 млрд рублей.

В конце 2024 года группа ГТЛК заключила кредитное соглашение на сумму 223 млрд рублей с синдикатом банков для финансирования поездов для ВСМ. Первоначальными кредиторами являются Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, а также другие банки. В качестве кредитного управляющего и управляющего залогом выступает Сбербанк.

Предоставленные кредитные средства будут направлены на финансирование сделки по приобретению 41 инновационного поезда для ВСМ, которая соединит Москву и Петербург. Произведенный "Уральскими локомотивами" подвижной состав ГТЛК передаст в лизинг концессионеру "ВСМ Две столицы" на 20 лет.

Срок финансирования - 25 лет.

В начале июля было подписано концессионное соглашение о реализации первого участка проекта ВСМ Москва-Петербург. В августе "Уральские локомотивы", ГТЛК и ООО "ВСМ Две столицы" подписали контракты на поставку 41 поезда для ВСМ.

Предполагается, что "Уральские локомотивы" до 2030 года произведут 41 высокоскоростной двухсистемный поезд и передадут ГТЛК.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер - РФ, управление осуществляют Минтранс и Минфин.

ВСМ Москва-Петербург ГТЛК
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