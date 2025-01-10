ГТЛК проавансировала еще 20 млрд рублей на строительство поездов для ВСМ

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Государственная транспортная лизинговая компания проавансировала 20 млрд рублей на строительство высокоскоростных поездов для магистрали Москва - Санкт-Петербург, сообщает сама ГТЛК.

"Это уже второй аванс, ранее компания инвестировала в производство инновационных поездов 12 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Таким образом, всего проавансировано 32 млрд рублей.

Средства направлены из синдицированного кредита на 223 млрд рублей.

В конце 2024 года группа ГТЛК заключила кредитное соглашение на сумму 223 млрд рублей с синдикатом банков для финансирования поездов для ВСМ. Первоначальными кредиторами являются Сбербанк, Банк ВТБ, Совкомбанк, а также другие банки. В качестве кредитного управляющего и управляющего залогом выступает Сбербанк.

Предоставленные кредитные средства будут направлены на финансирование сделки по приобретению 41 инновационного поезда для высокоскоростной магистрали, которая соединит Москву и Санкт-Петербург. Произведенный "Уральскими локомотивами" подвижной состав ГТЛК передаст в лизинг концессионеру "ВСМ Две столицы" на 20 лет.

Срок финансирования - 25 лет.

В начале июля было подписано концессионное соглашение о реализации первого участка проекта ВСМ Москва - Петербург. В августе "Уральские локомотивы", ГТЛК и ООО "ВСМ Две столицы" подписали контракты на поставку 41 поезда для ВСМ.

Предполагается, что "Уральские локомотивы" до 2030 года произведут 41 высокоскоростной двухсистемный поезд и передадут ГТЛК, которая в свою очередь предоставит этот подвижной состав в лизинг концессионеру.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер - государство, управление осуществляют Минтранс и Минфин.