Новый руководитель Абхазии обсудил с Кириенко партнерство в сфере энергетики

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудничество России и Абхазии в инфраструктурных проектах и энергетике обсудили на встрече в Сухуме президент республики Бадра Гунба и первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, сообщает пресс-служба главы республики.

"Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, реализацию совместных проектов и их влияние на социально-экономическое развитие региона. Особое внимание уделили стратегическому партнерству в инфраструктуре и энергетике, а также вопросам поддержки граждан Абхазии, включая упрощение административных процедур", - говорится в сообщении.

Кириенко подарил Гунбе, вступившему в среду в должность президента Абхазии, икону Иоанна Златоуста.

"Для меня это особый символ. Абхазия - моя родина, а Нижний Новгород стал второй родиной. Эту икону написали мастера Нижегородской епархии, специально использовав цвета флага Абхазии", - отметил Кириенко.

В свою очередь Гунба отметил, что этот дар соединяет духовные традиции двух народов.

По церковному преданию, святитель Иоанн Златоуст скончался в 407 году на территории Абхазии в селе Каманы, в 17 км от Сухума, на пути в конечный пункт ссылки - Питиунт (ныне Пицунда).