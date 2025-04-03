Поиск

Доллар США падает к основным валютам после объявления пошлин Трампом

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Курс доллара США падает к основным валютам утром в среду, инвесторы оценивают объявленные президентом страны Дональдом Трампом масштабные пошлины.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,99%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,62%.

Трамп объявил в среду о решении ввести зеркальные пошлины в отношении иностранных торговых партнеров его страны.

В миреБелый дом не исключает введения новых санкций в отношении РоссииБелый дом не исключает введения новых санкций в отношении РоссииЧитать подробнее

При этом он пояснил, что американские пошлины "не будут полностью зеркальными", и показал таблицу, в которой указано, какие пошлины в среднем действуют в отношении США в других странах и какие вводятся в ответ.

Так, согласно таблице, в Китае пошлины на продукцию США составляют в среднем 67%, а ответные американские будут на уровне 34%. Пошлины в ЕС оцениваются в 39%, ответные - на уровне 20%. Пошлины со стороны Японии - 46%, ответные пошлины со стороны США - 24%.

Трамп также отметил, что установил базовый минимальный уровень пошлин в 10%. В Белом доме между тем пояснили, что он начнет действовать 5 апреля, а более высокие пошлины - 9 апреля.

Инвесторы опасаются ускорения инфляции в США в связи с новыми мерами.

Евро по данным на 9:08 по московскому времени торгуется на уровне $1,095 по сравнению с $1,0855 накануне.

Курс фунта вырос до $1,3095 против $1,3008 на закрытие предыдущей сессии.

В паре с иеной доллар снизился до 147,1 иены с уровня 149,28 иены на закрытие рынка в среду.

Аналитики Goldman Sachs отмечали, что опасения по поводу пошлин повышают спрос на защитные активы, к числу которых относится иена.

США доллар евро
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Канада, Британия, Австралия, страны ЕС отреагировали на введенные Трампом пошлины

Казахстан, Украина фигурируют в списке стран, против которых США вводят ответные пошлины

Казахстан, Украина фигурируют в списке стран, против которых США вводят ответные пошлины

Президент США объявил о решении ввести зеркальные пошлины на импорт

Спрос на первые "зеленые" госбонды Китая почти в 8 раз превысил размещаемый объем

NYT сообщила о намерении Amazon купить TikTok целиком

NYT сообщила о намерении Amazon купить TikTok целиком

Тарифы на услуги связи в РФ в феврале выросли на 12,8% г/г

Тарифы на услуги связи в РФ в феврале выросли на 12,8% г/г

Рост ВВП РФ в феврале замедлился до 0,8% с 3,0% в январе

Рост цен на плодоовощную продукцию в РФ за неделю ускорился почти в 3 раза, до 1,3%

Рост цен на плодоовощную продукцию в РФ за неделю ускорился почти в 3 раза, до 1,3%
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6122 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне62 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ39 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе374 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2236 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });