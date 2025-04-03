Доллар США падает к основным валютам после объявления пошлин Трампом

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Курс доллара США падает к основным валютам утром в среду, инвесторы оценивают объявленные президентом страны Дональдом Трампом масштабные пошлины.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,99%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,62%.

Трамп объявил в среду о решении ввести зеркальные пошлины в отношении иностранных торговых партнеров его страны.

При этом он пояснил, что американские пошлины "не будут полностью зеркальными", и показал таблицу, в которой указано, какие пошлины в среднем действуют в отношении США в других странах и какие вводятся в ответ.

Так, согласно таблице, в Китае пошлины на продукцию США составляют в среднем 67%, а ответные американские будут на уровне 34%. Пошлины в ЕС оцениваются в 39%, ответные - на уровне 20%. Пошлины со стороны Японии - 46%, ответные пошлины со стороны США - 24%.

Трамп также отметил, что установил базовый минимальный уровень пошлин в 10%. В Белом доме между тем пояснили, что он начнет действовать 5 апреля, а более высокие пошлины - 9 апреля.

Инвесторы опасаются ускорения инфляции в США в связи с новыми мерами.

Евро по данным на 9:08 по московскому времени торгуется на уровне $1,095 по сравнению с $1,0855 накануне.

Курс фунта вырос до $1,3095 против $1,3008 на закрытие предыдущей сессии.

В паре с иеной доллар снизился до 147,1 иены с уровня 149,28 иены на закрытие рынка в среду.

Аналитики Goldman Sachs отмечали, что опасения по поводу пошлин повышают спрос на защитные активы, к числу которых относится иена.