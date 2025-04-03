Белый дом не исключает введения новых санкций в отношении России

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Россия не была включена в список стран, которые облагаются ответными ввозными пошлинами, но не исключено, что она может столкнуться с новыми санкциями, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Пресс-секретарь Каролайн Левитт сообщила Axios в среду, что Россия не включена в список, поскольку санкции США уже препятствуют любой значимой торговле", - пишет портал.

Также она сказала, что Россия все еще может столкнуться с "дополнительными жесткими санкциями".

Левитт отметила, что Куба, Белоруссия и Северная Корея также не были включены в список стран, облагаемых импортными пошлинами, "поскольку существующие тарифы и санкции в отношении них уже и так очень высоки".

О решении ввести ответные пошлины в отношении иностранных торговых партнеров США объявил в среду президент Дональд Трамп.