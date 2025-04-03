Премьер-министр Финляндии встревожен новыми пошлинами США

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо считает заявление президента США Дональда Трампа о введении пошлин на товары Евросоюза тревожным и серьезным.

"Тарифы, объявленные президентом США Дональдом Трампом, вызывают тревогу, они серьезны для Европы. Удар ощущается и в экономике Финляндии, - сказал он журналистам. - Заявление Трампа наносит ущерб экономическому росту, бизнесу и потребителям, занятости. Вот почему мы должны сейчас очень решительно работать, чтобы избежать этих тарифов и торговой войны".

Орпо подчеркнул, что Финляндия сотрудничает с Евросоюзом в области торговой политики и что он связался с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и подтвердил поддержку Финляндией решительных действий Европы.

Премьер-министр не исключил, что избежать таможенных пошлин все еще возможно, даже несмотря на сложную ситуацию.

"Во-первых, мы пытаемся найти решение путем переговоров, но, если мы его не достигнем, мы должны быть в состоянии реагировать на тарифы. Европа к этому подготовилась. Они должны быть реализованы целенаправленно, с максимально возможным воздействием на Соединенные Штаты и с минимально возможным негативным воздействием на европейскую экономику", - заявил он.