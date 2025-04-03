СПБ биржа увеличит количество бумаг на торгах в выходные до 70

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - СПБ биржа добавит 15 ценных бумаг российских компаний в перечень доступных в режиме основных торгов в утреннюю дополнительную сессию, в том числе по субботам и воскресеньям.

Таким образом, всего в выходные дни будут торговаться 70 бумаг.

Согласно сообщению биржи, список пополнят обыкновенные акции следующих эмитентов: "Артген биотех", "Новабев Групп", "СмартТехГрупп", "ЭЛ5-Энерго", "Глобалтрак менеджмент", "МГКЛ", "М.Видео", "Новороссийский морской торговый порт", "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", "Софтлайн", "Соллерс", "Территориальная генерирующая компания N1", "Объединенная авиастроительная корпорация", "ВУШ Холдинг", а также привилегированные акции "Ростелеком".

СПБ биржа запустила торги по субботам и воскресеньям с 1 февраля. Они проводятся с 10:00 до 23:50 по московскому времени и представляют собой утреннюю дополнительную сессию торгового дня понедельника. Диапазон ценовых движений по ценным бумагам существенно сужен по сравнению с будними днями. Для обеспечения ликвидности торги проводятся с обязательным присутствием маркетмейкеров.