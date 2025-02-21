"СПБ биржа" увеличит время проведения торгов по выходным до 23:50

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" с 22 февраля расширит время проведения торгов по субботам и воскресеньям до 23:50 по московскому времени, сообщила площадка.

Это решение принято по просьбам участников торгов и их клиентов. Ранее торги проводились до 19:00.

"СПБ биржа" запустила торги по субботам и воскресеньям с 1 февраля. Они проводятся с 10:00 и представляют собой утреннюю дополнительную сессию торгового дня понедельника. Диапазон ценовых движений по ценным бумагам существенно сужен по сравнению с будними днями.

Ранее биржа сообщала, что с 22 февраля увеличит количество бумаг на торгах в выходные до 54.