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СПБ биржа увеличит до 90 количество ценных бумаг на торгах в выходные

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - СПБ биржа с 18 апреля добавит в утреннюю дополнительную торговую сессию, в том числе по субботам и воскресеньям, 20 российских ценных бумаг. Таким образом, на торгах в выходные дни с 19 апреля инвесторам для заключения сделок будут доступны 90 российских ценных бумаг, сообщила торговая площадка.

В частности, дополнительно инвесторам станут доступны обыкновенные и привилегированные акции АНК "Башнефть", обыкновенные акции ПАО "Группа Аренадата", "ЕвроТранс", "Яковлев", "КАМАЗ", "Группа ЛСР", МТС-банк, "МД Медикал Груп Инвестментс", "Озон Фармацевтика", "Промомед", Группа "Русагро", "Распадская", "Ренессанс страхование", НК "РуссНефть", "ЭсЭфАй", "Газпром нефть", "Трубная металлургическая компания", "ВИ.ру" и МФК "Займер".

Торги в субботу и воскресенье представляют собой утреннюю дополнительную торговую сессию торгового дня понедельника, расчеты по заключенным в выходные дни сделкам осуществляются во вторник (режим Т+1).

СПБ биржа
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