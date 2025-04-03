Правительство Молдавии поддержит экспортеров, которые пострадают от пошлин США

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии готово поддержать производителей и экспортеров, которые пострадают от решения президента США Дональда Трампа резко повысить пошлины на импорт, в том числе из Молдавии, заявил молдавский премьер-министр Дорин Речан. Его заявление транслировал телеканал tv8.md.

"Мы понимаем обеспокоенность наших производителей, которые, по сути, постоянно работали над тем, чтобы получить доступ на американский рынок, и правительство вмешается, чтобы помочь этим предпринимателям сохранить свою конкурентоспособность", - сказал Речан.

По его данным, решение США коснется только 2,5% молдавского экспорта, так как большая часть молдавской продукции поставляется в страны ЕС. "Три четверти экспортируемых молдавских товаров идут в страны ЕС, Великобританию, Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию", - добавил он.

Речан считает решение президента США о повышении пошлин "попыткой сбалансировать торговлю". При этом он подчеркнул, что Молдавия продолжит поддерживать стратегическое партнерство с США. "Мы твердо верим, что сможем продолжить сотрудничество и согласовать наши цели", - сказал он.

По данным Нацбюро статистики Молдавии, в 2024 году товарооборот республики с США составил $225,5 млн, в том числе молдавский экспорт в США - $142 млн (рост на 46,4% к 2023 году). Основной статьей экспорта Молдавии в США являются вина и соки. По итогам года США являются 12-м по величине торговым партнером Молдавии.

Ранее Трамп объявил введении пошлин на импорт товаров в США. В частности, пошлины в отношении Молдавии составят 31%.