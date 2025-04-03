Китай и ЕС возобновят переговоры о пошлинах на электромобили

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Власти Китая и Евросоюза договорились возобновить переговоры о пошлинах на электромобили, заявило китайское министерство торговли в ходе пресс-конференции.

Переговоры возобновятся в максимально короткие сроки с целью создания благоприятных условий для инвестиций и сотрудничества китайских и европейских компаний, отметило ведомство.

Президент США Дональд Трамп накануне объявил о введении дополнительных 34-процентных пошлин на товары из Китая и 20-процентных пошлин на поставки из ЕС. Ранее он также ввел 25-процентные пошлины на весь импорт автомобилей.

В свою очередь, Евросоюз в прошлом году ввел повышенные пошлины на китайские электромобили, в том числе 17% для BYD, 18,8% для Geely и 35,3% для SAIC.

В январе эти три компании обратились в Суд Европейского союза с тем, чтобы обжаловать новые пошлины.

В ноябре прошлого года Пекин и Брюссель обсуждали возможность замены пошлин для Китая на обязательство продавать электромобили по минимальной цене.



