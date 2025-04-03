Нефть усилила падение, Brent теряет 5,6% и торгуется у $70,8 за баррель

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Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть усилили падение днем в четверг на новостях об изменении планов ОПЕК+.

Восемь стран-участниц сделки приняли решение ускорить снятие ранее принятых в объеме 2,2 млн баррелей в сутки ограничений в добыче нефти и увеличить добычу с мая на 411 тыс. баррелей в сутки, что эквивалентно трем ежемесячным надбавкам, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Согласно новому плану, квота России в мае составит 9,083 млн б/с, Саудовской Аравии - 9,2 млн б/с.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:39 по Москве торгуются по $70,79 за баррель, что на $4,16 (5,55%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $4,19 (5,84%), до $67,52 за баррель.

Инвесторы также продолжают оценивать данные о запасах в США и новые импортные пошлины, объявленные американским президентом Дональдом Трампом.

Трамп объявил в среду о решении ввести зеркальные пошлины в отношении иностранных торговых партнеров его страны. При этом он пояснил, что американские пошлины "не будут полностью зеркальными", и показал таблицу, в которой указано, какие пошлины в среднем действуют в отношении США в других странах, и какие вводятся в ответ.

Так, согласно таблице, в Китае пошлины на продукцию США составляют в среднем 67%, а ответные американские будут на уровне 34%. Пошлины в ЕС оцениваются в 39%, ответные - на уровне 20%.

Пошлины со стороны Японии - 46%, ответные пошлины со стороны США - 24%. Индийские пошлины на американские товары оценены в 52%, ответные - 26%.

Трамп также отметил, что установил базовый минимальный уровень пошлин в 10%. В Белом доме между тем пояснили, что он начнет действовать 5 апреля, а более высокие пошлины - 9 апреля.

Согласно опубликованным накануне официальным данным, коммерческие запасы нефти в США на минувшей неделе выросли на 6,165 млн баррелей, дистиллятов - на 264 тыс. баррелей. При этом резервы бензина уменьшились на 1,551 млн баррелей.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 1,1 млн баррелей, бензина - на 1,9 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 2,373 млн баррелей.