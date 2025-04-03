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Страны ОПЕК+ увеличили квоты на добычу с мая на 411 тыс. б/с, в три раза больше плана

Фактически рост составит 350 тыс. б/с

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Восемь стран-участниц ОПЕК+ приняли решение ускорить снятие ранее принятых в объеме 2,2 млн баррелей в сутки ограничений в добыче нефти и увеличить добычу с мая на 411 тыс. баррелей в сутки, что эквивалентно трем ежемесячным надбавкам, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

ОПЕК напоминает, что это постоянное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от меняющихся условий, а гибкость позволит странам-участницам ускорить компенсацию ранее недосокращенных объемов. Следующая встреча восьми стран запланирована на 5 мая, на ней будут обсуждаться квоты на добычу с июня - участники намерены ежемесячно пересматривать рыночные условия, соблюдение сделки и компенсации.

Согласно новому плану, квота России в мае составит 9,083 млн б/с, Саудовской Аравии - 9,2 млн б/с.

В пресс-релизе сообщается, что решение об ускорении увеличения добычи принято "ввиду продолжающегося улучшения фундаментальных рыночных факторов и позитивного прогноза рынка".

Такая гибкость позволит группе поддерживать рыночную стабильность.

Восемь стран также подтвердили свои обязательства о добровольных ограничениях, согласованных в ходе министерского комитета ОПЕК+ в апреле 2024 года (тогда страны, превышающие согласованные объем добычи, обязались компенсировать недосокращенные с января 2024 года объемы - ИФ), а также подтвердили намерение представить в секретариат ОПЕК к 15 апреля обновленные планы по ускоренной компенсации этих объемов, которые затем будут опубликованы.

Согласно опубликованным новым квотам, с учетом прежнего графика компенсаций, фактически добыча ОПЕК+ с мая может вырасти на 350 тыс. б/с по сравнению с апрелем.

Так, Россия с учетом обещанных ранее компенсаций и новых квот в мае сможет добывать 9 млн б/с по сравнению с предыдущим планом (с учетом компенсаций) в 8,95 млн б/с. Саудовская Аравия с учетом компенсаций сможет добывать 9,19 млн б/с против прежнего плана в 9,08 млн б/с.

Ниже представлена таблица, в тыс. б/с

апр.25Май (предыдущий план)МАЙ (с новыми квотами)
Алжир911914919
Конго277277277
Экв.Гвинея707070
Габон177177177
Ирак389638893914
Кувейт241324132428
Нигерия150015001500
Саудовская Аравия902590839194
ОАЭ293329533005
ОПЕК212022127621484
Азербайджан551551551
Бахрейн196196196
Бруней838383
Казахстан142014201429
Малайзия401401401
Мексика175317531753
Оман754754758
Россия895389549007
Судан646464
Южный Судан124124124
не-ОПЕК142991430014366
ОПЕК+355013557635850
Изм-е мес/мес8875349


ОПЕК+ Саудовская Аравия
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