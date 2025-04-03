Страны ОПЕК+ увеличили квоты на добычу с мая на 411 тыс. б/с, в три раза больше плана

Фактически рост составит 350 тыс. б/с

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Восемь стран-участниц ОПЕК+ приняли решение ускорить снятие ранее принятых в объеме 2,2 млн баррелей в сутки ограничений в добыче нефти и увеличить добычу с мая на 411 тыс. баррелей в сутки, что эквивалентно трем ежемесячным надбавкам, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

ОПЕК напоминает, что это постоянное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от меняющихся условий, а гибкость позволит странам-участницам ускорить компенсацию ранее недосокращенных объемов. Следующая встреча восьми стран запланирована на 5 мая, на ней будут обсуждаться квоты на добычу с июня - участники намерены ежемесячно пересматривать рыночные условия, соблюдение сделки и компенсации.

Согласно новому плану, квота России в мае составит 9,083 млн б/с, Саудовской Аравии - 9,2 млн б/с.

В пресс-релизе сообщается, что решение об ускорении увеличения добычи принято "ввиду продолжающегося улучшения фундаментальных рыночных факторов и позитивного прогноза рынка".

Такая гибкость позволит группе поддерживать рыночную стабильность.

Восемь стран также подтвердили свои обязательства о добровольных ограничениях, согласованных в ходе министерского комитета ОПЕК+ в апреле 2024 года (тогда страны, превышающие согласованные объем добычи, обязались компенсировать недосокращенные с января 2024 года объемы - ИФ), а также подтвердили намерение представить в секретариат ОПЕК к 15 апреля обновленные планы по ускоренной компенсации этих объемов, которые затем будут опубликованы.

Согласно опубликованным новым квотам, с учетом прежнего графика компенсаций, фактически добыча ОПЕК+ с мая может вырасти на 350 тыс. б/с по сравнению с апрелем.

Так, Россия с учетом обещанных ранее компенсаций и новых квот в мае сможет добывать 9 млн б/с по сравнению с предыдущим планом (с учетом компенсаций) в 8,95 млн б/с. Саудовская Аравия с учетом компенсаций сможет добывать 9,19 млн б/с против прежнего плана в 9,08 млн б/с.

Ниже представлена таблица, в тыс. б/с

апр.25 Май (предыдущий план) МАЙ (с новыми квотами) Алжир 911 914 919 Конго 277 277 277 Экв.Гвинея 70 70 70 Габон 177 177 177 Ирак 3896 3889 3914 Кувейт 2413 2413 2428 Нигерия 1500 1500 1500 Саудовская Аравия 9025 9083 9194 ОАЭ 2933 2953 3005 ОПЕК 21202 21276 21484 Азербайджан 551 551 551 Бахрейн 196 196 196 Бруней 83 83 83 Казахстан 1420 1420 1429 Малайзия 401 401 401 Мексика 1753 1753 1753 Оман 754 754 758 Россия 8953 8954 9007 Судан 64 64 64 Южный Судан 124 124 124 не-ОПЕК 14299 14300 14366 ОПЕК+ 35501 35576 35850 Изм-е мес/мес 88 75 349



