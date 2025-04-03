Страны ОПЕК+ увеличили квоты на добычу с мая на 411 тыс. б/с, в три раза больше плана
Фактически рост составит 350 тыс. б/с
Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Восемь стран-участниц ОПЕК+ приняли решение ускорить снятие ранее принятых в объеме 2,2 млн баррелей в сутки ограничений в добыче нефти и увеличить добычу с мая на 411 тыс. баррелей в сутки, что эквивалентно трем ежемесячным надбавкам, говорится в пресс-релизе ОПЕК.
ОПЕК напоминает, что это постоянное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от меняющихся условий, а гибкость позволит странам-участницам ускорить компенсацию ранее недосокращенных объемов. Следующая встреча восьми стран запланирована на 5 мая, на ней будут обсуждаться квоты на добычу с июня - участники намерены ежемесячно пересматривать рыночные условия, соблюдение сделки и компенсации.
Согласно новому плану, квота России в мае составит 9,083 млн б/с, Саудовской Аравии - 9,2 млн б/с.
В пресс-релизе сообщается, что решение об ускорении увеличения добычи принято "ввиду продолжающегося улучшения фундаментальных рыночных факторов и позитивного прогноза рынка".
Такая гибкость позволит группе поддерживать рыночную стабильность.
Восемь стран также подтвердили свои обязательства о добровольных ограничениях, согласованных в ходе министерского комитета ОПЕК+ в апреле 2024 года (тогда страны, превышающие согласованные объем добычи, обязались компенсировать недосокращенные с января 2024 года объемы - ИФ), а также подтвердили намерение представить в секретариат ОПЕК к 15 апреля обновленные планы по ускоренной компенсации этих объемов, которые затем будут опубликованы.
Согласно опубликованным новым квотам, с учетом прежнего графика компенсаций, фактически добыча ОПЕК+ с мая может вырасти на 350 тыс. б/с по сравнению с апрелем.
Так, Россия с учетом обещанных ранее компенсаций и новых квот в мае сможет добывать 9 млн б/с по сравнению с предыдущим планом (с учетом компенсаций) в 8,95 млн б/с. Саудовская Аравия с учетом компенсаций сможет добывать 9,19 млн б/с против прежнего плана в 9,08 млн б/с.
Ниже представлена таблица, в тыс. б/с
|апр.25
|Май (предыдущий план)
|МАЙ (с новыми квотами)
|Алжир
|911
|914
|919
|Конго
|277
|277
|277
|Экв.Гвинея
|70
|70
|70
|Габон
|177
|177
|177
|Ирак
|3896
|3889
|3914
|Кувейт
|2413
|2413
|2428
|Нигерия
|1500
|1500
|1500
|Саудовская Аравия
|9025
|9083
|9194
|ОАЭ
|2933
|2953
|3005
|ОПЕК
|21202
|21276
|21484
|Азербайджан
|551
|551
|551
|Бахрейн
|196
|196
|196
|Бруней
|83
|83
|83
|Казахстан
|1420
|1420
|1429
|Малайзия
|401
|401
|401
|Мексика
|1753
|1753
|1753
|Оман
|754
|754
|758
|Россия
|8953
|8954
|9007
|Судан
|64
|64
|64
|Южный Судан
|124
|124
|124
|не-ОПЕК
|14299
|14300
|14366
|ОПЕК+
|35501
|35576
|35850
|Изм-е мес/мес
|88
|75
|349