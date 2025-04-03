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"Детский мир" в 2024 году увеличил выручку в 1,6 раза, до 224,8 млрд рублей

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Сеть магазинов детских товаров "Детский мир" (ООО "ДМ", в прошлом году стало основным операционным юрлицом) по итогам 2024 года нарастила выручку в 1,6 раза, до 224,8 млрд рублей, говорится в бухотчете компании.

Валовая прибыль ритейлера выросла на 44,3% и составила 73,2 млрд рублей, коммерческие расходы поднялись в 1,6 раза, до 46,7 млрд рублей.

По итогам прошлого года чистая прибыль компании достигла 57 млрд рублей, увеличившись в пять раз.

Ранее основной компанией сети выступало ПАО "Детский мир". Компания торговалась на МосБирже с 2017 года, однако уже в 2022 году запустила процесс трансформации в частный бизнес, который завершился в сентябре 2023 года. В 2024 году ПАО было ликвидировано.

"Детский мир" - крупнейший специализированный ритейлер на рынке детских товаров. Группа объединяет одноименную розничную сеть магазинов, а также сеть магазинов товаров для животных "Зоозавр".

Детский мир
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