"Детский мир" выкупил 58,26% акций у миноритариев

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Ритейлер "Детский мир" объявил о выкупе 58,26% акций у миноритариев в рамках трансформации компании в частный бизнес.

Согласно сообщению, эту долю консолидировало АО "ДМ-Финансовые активы" (АО "ДМФА") – одно из юрлиц "Детского мира", которое участвовало в добровольной оферте.

Стоимость выкупа у миноритариев составила 71,5 руб. за акцию. Для инвесторов-нерезидентов была доступна продажа акций либо на спецсчета типа "С" (с ограничением на вывод - ИФ) за те же 71,5 руб., или, минуя счета типа "С", за 60,77 руб. за бумагу, т.е. с дисконтом в 15% от базовой цены выкупа.

При этом часть выкупленных акций была оплачена акциями другой "дочки" – АО "ДМ Капитал", которая владеет 100% ООО "ДМ". В результате этого акционеры, которые выбрали оплату акциями АО, получили контроль над операционным бизнесом ритейлера.

Далее компания намерена провести обязательный выкуп акций. Вечером во вторник АО "ДФМА" сообщило на ленте раскрытия информации, что направило оферту регулятору – в Банк России.

Ориентир цены выкупа – средневзвешенная цена акций на Мосбирже за шесть месяцев. При этом планируется, что и на этом этапе цена будет не ниже 71,5 руб. за бумагу.

"Детский мир" – крупнейший специализированный ритейлер на рынке детских товаров. Компания провела IPO в феврале 2017 года. Цена размещения составила 85 руб. за акцию. В ноябре 2022 года компания анонсировала трансформацию в частный бизнес.