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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Акционеры "Детского мира" согласились на ликвидацию ПАО

Акционеры "Детского мира" согласились на ликвидацию ПАО
Фото: РБК/ТАСС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Акционеры "Детского мира" на внеочередном заседании 14 февраля приняли решение о ликвидации ПАО, сообщила компания. Также они утвердили ликвидационную комиссию и положение о ней.

"Детский мир" - крупнейший специализированный ритейлер на рынке детских товаров. Компания провела IPO в феврале 2017 года. Однако публичная история "Детского мира" оказалась достаточно короткой: в 2022 году компания запустила процесс трансформации в частный бизнес, который завершился в сентябре 2023 года. В результате было выделено операционное юрлицо ООО "ДМ" (сообщалось, что владельцем 100% долей ООО станет ПАО "Детский мир").

В рамках этого процесса "Детский мир" также объявил о проведении добровольной и обязательной оферт на выкуп акций ПАО у держателей. Сама компания допускала, что после завершения оферт ПАО может быть ликвидировано.

Детский мир
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