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Аналитик Morgan Stanley не исключил падения S&P 500 еще на 7-8%

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Американский фондовый индекс Standard & Poor's 500 может упасть еще на 7-8%, если Белый дом не отступит от планов по увеличению импортных пошлин или не появятся признаки смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой, прогнозирует Morgan Stanley.

Главный аналитик по американским акциям банка Майк Уилсон полагает, что следующий уровень сопротивления для индекса теперь составляет 4700 пунктов, сообщает MarketWatch. 3 апреля он говорил что рынок может получить поддержку в диапазоне 5100-5200 пунктов.

За торги пятницы S&P 500 упал на 6% - до 5074,08 пункта. За неделю он потерял 9%, что стало самым значительным снижением с марта 2020 года, начала пандемии COVID-19.

4 апреля председатель ФРС Джером Пауэлл предупредил, что экономические последствия эскалации торговой войны могут быть хуже, чем ожидалось. Он сказал, что пошлины усилят инфляцию и ослабят экономический рост. При этом он отметил, что Федрезерв не будет менять процентные ставки, пока не получит более четкой картины конечных последствий.

Уилсон отметил, что многие акции "торговались плохо в течение всего года, даже если основные индексы держались до середины февраля". Это было обусловлено тем, что всё больше аналитиков пересматривали прогнозы корпоративных прибылей в сторону понижения. Теперь стоит ожидать усиления этой тенденции, поскольку пошлины негативно повлияют на уверенность и настроения бизнеса и инвесторов.

"Вопрос в том, насколько это было заложено в котировки и какие сектора/акции выглядят привлекательными или уязвимыми", - говорится в сообщении Morgan Stanley.

Аналитики банка в настоящее время считают привлекательными бумаги American Tower REIT, рекомендацию для которых они повысили до "выше рынка". Также они считают интересными для покупки акции таких компаний, как CenterPoint Energy, Coca-Cola Co., Colgate-Palmolive Co., McDonald's Corp., Northrop Grumman Corp., Progressive Corp., Public Service Enterprise Group и Walmart Inc.

Morgan Stanley ФРС Джером Пауэлл S&P 500 США
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