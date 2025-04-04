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Аналитики UBS ухудшили оценку рынка акций США до "нейтральной"

Прогноз по индексу S&P 500 - рост до 5800 на конец года вместо прежних 6400

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Аналитики UBS Global Wealth Management ухудшили рекомендацию для американского рынка акций до "нейтрального уровня" с "привлекательного" из-за объявления властями США масштабных импортных пошлин.

Также они понизили прогноз фондового индекса Standard & Poor's 500 на конец текущего года до 5800 пунктов с ожидавшихся ранее 6400 пунктов. На закрытие торгов в четверг его значение составляло 5396,52 пункта, то есть новая оценка экспертов предполагает повышение на 7,5%.

"Масштабы объявленных пошлин удивили как нас, так и рынок в целом", - говорится в сообщении UBS. Рынки будут "волатильными из-за потенциального ответного повышения пошлин", что может привести к сокращению корпоративной прибыли и ухудшению экономических показателей, полагают аналитики.

В ноябре они ожидали, что S&P 500 увеличится на 10% к концу 2025 года, однако с того времени значение индекса упало на аналогичную величину.

Главный аналитик по американским акциям Morgan Stanley Майк Уилсон полагает, что инвесторам сейчас следует рассматривать диапазон 5100-5200 пунктов как следующий уровень поддержки S&P 500.

При этом он отмечает, что повышение рынка, скорее всего, сможет обеспечить "либо более мягкая, чем ожидалось, политика ФРС, либо прогресс в переговорах относительно пошлин, который явно откроет путь к снижению тарифных ставок для ключевых торговых партнеров" США.

Котировки фьючерсов на S&P 500 на торгах в пятницу упали более чем на 3% - до 5261 пункта.

UBS Morgan Stanley США ФРС UBS Global Wealth Management Standard & Poor's 500 Майк Уилсон
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