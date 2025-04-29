"Росгеология" увеличила годовой убыток по МСФО на 51% до 8,8 млрд рублей

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Госхолдинг "Росгеология" в 2024 году получил чистый убыток по МСФО в 8,8 млрд рублей, что на 51% больше убытка за 2023 год (5,8 млрд рублей), сообщается в отчете компании.

Выручка холдинга по итогам 2024 года составила 24,4 млрд рублей (снижение на 2,4%). При этом чуть более половины выручки пришлось на трех крупнейших заказчиков, зарегистрированных в России (7,1 млрд рублей, 3,8 млрд рублей и 1,5 млрд рублей).

Себестоимость компании снизилась на 5,6% - до 21,7 млрд рублей, валовая прибыль выросла на 35% - до 2,7 млрд рублей.

Компания отмечает, что на убыток за 2024 году повлияли: недостаточность выручки от контрактов и недозагруженность геолого-разведочных мощностей по всем направлениям (при этом существенно выделяются убытки от простоев и отсутствия контрактов по параметрическому бурению); увеличение расходов в связи ростом цен на товары, работы, услуги; повышение ключевой ставки ЦБ (что привело к значительному росту расходов на уплату процентов по долговым обязательствам - 5,141 млрд рублей); ограничение на операции с активами.

"Группой был разработан проект организационно-финансовой модели, предусматривающей получение чистой прибыли в среднесрочной и долгосрочной перспективе (до 2039 года) при реализации государственных мер поддержки. В целях улучшения финансово-экономического положения группы была разработана и утверждена правительством дорожная карта по финансовой стабилизации. В рамках принятых решений предусмотрено рефинансирование кредитных обязательств АО "Росгео" через уполномоченный банк и в дальнейшем финансирование деятельности Общества на пополнение оборотных средств, инвестиционные цели", - подчеркивается в отчете.

"Росгеология" в середине октября 2024 года допустила дефолт по выплате номинальной стоимости классических бондов 1-й серии на 6 млрд рублей. Причина - отсутствие у эмитента денежных средств и иных источников для исполнения обязательств, о чем компания заранее уведомила - еще в сентябре. Отмечалось, что "Росгеология" ищет источники для погашения бондов, в том числе за счет средств государственной поддержки, а также планирует начать переговоры с держателями бумаг о продлении срока погашения.

Также сообщалось, что ведомства ищут способы поддержания финансового состояния государственного геологического холдинга. В частности, в конце апреля совет директоров "Росгео" обсудил привлечение финансирования со стороны Россельхозбанка.

Убыток "Росгеологии" по РСБУ в 2024 году составил 15,106 млрд рублей против прибыли в 2023 году в размере 357,61 млн рублей, выручка снизилась на 8,3% - до 15,114 млрд рублей. Себестоимость сократилась на 9,3% - до 13,657 млрд рублей, валовая прибыль осталась примерно на том же уровне - 1,45 млрд рублей.

"Росгеология" - госхолдинг, объединяющий более 40 геологических предприятий, работающих в регионах России и за рубежом. Осуществляет все виды геологоразведочных работ (от региональных исследований на все виды полезных ископаемых до подсчета запасов и ввода в эксплуатацию месторождений), обладает уникальными компетенциями в области морской геологии и работы на шельфе.