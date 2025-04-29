Поиск

"Росгеология" увеличила годовой убыток по МСФО на 51% до 8,8 млрд рублей

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Госхолдинг "Росгеология" в 2024 году получил чистый убыток по МСФО в 8,8 млрд рублей, что на 51% больше убытка за 2023 год (5,8 млрд рублей), сообщается в отчете компании.

Выручка холдинга по итогам 2024 года составила 24,4 млрд рублей (снижение на 2,4%). При этом чуть более половины выручки пришлось на трех крупнейших заказчиков, зарегистрированных в России (7,1 млрд рублей, 3,8 млрд рублей и 1,5 млрд рублей).

Себестоимость компании снизилась на 5,6% - до 21,7 млрд рублей, валовая прибыль выросла на 35% - до 2,7 млрд рублей.

Компания отмечает, что на убыток за 2024 году повлияли: недостаточность выручки от контрактов и недозагруженность геолого-разведочных мощностей по всем направлениям (при этом существенно выделяются убытки от простоев и отсутствия контрактов по параметрическому бурению); увеличение расходов в связи ростом цен на товары, работы, услуги; повышение ключевой ставки ЦБ (что привело к значительному росту расходов на уплату процентов по долговым обязательствам - 5,141 млрд рублей); ограничение на операции с активами.

"Группой был разработан проект организационно-финансовой модели, предусматривающей получение чистой прибыли в среднесрочной и долгосрочной перспективе (до 2039 года) при реализации государственных мер поддержки. В целях улучшения финансово-экономического положения группы была разработана и утверждена правительством дорожная карта по финансовой стабилизации. В рамках принятых решений предусмотрено рефинансирование кредитных обязательств АО "Росгео" через уполномоченный банк и в дальнейшем финансирование деятельности Общества на пополнение оборотных средств, инвестиционные цели", - подчеркивается в отчете.

"Росгеология" в середине октября 2024 года допустила дефолт по выплате номинальной стоимости классических бондов 1-й серии на 6 млрд рублей. Причина - отсутствие у эмитента денежных средств и иных источников для исполнения обязательств, о чем компания заранее уведомила - еще в сентябре. Отмечалось, что "Росгеология" ищет источники для погашения бондов, в том числе за счет средств государственной поддержки, а также планирует начать переговоры с держателями бумаг о продлении срока погашения.

Также сообщалось, что ведомства ищут способы поддержания финансового состояния государственного геологического холдинга. В частности, в конце апреля совет директоров "Росгео" обсудил привлечение финансирования со стороны Россельхозбанка.

Убыток "Росгеологии" по РСБУ в 2024 году составил 15,106 млрд рублей против прибыли в 2023 году в размере 357,61 млн рублей, выручка снизилась на 8,3% - до 15,114 млрд рублей. Себестоимость сократилась на 9,3% - до 13,657 млрд рублей, валовая прибыль осталась примерно на том же уровне - 1,45 млрд рублей.

"Росгеология" - госхолдинг, объединяющий более 40 геологических предприятий, работающих в регионах России и за рубежом. Осуществляет все виды геологоразведочных работ (от региональных исследований на все виды полезных ископаемых до подсчета запасов и ввода в эксплуатацию месторождений), обладает уникальными компетенциями в области морской геологии и работы на шельфе.

Росгео Росгеология Россельхозбанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подешевела до $64,61 за баррель

Тремасов считает более вероятной "мягкую посадку" российской экономики, чем резкий спад

Совет директоров ММК рекомендовал не выплачивать дивиденды за II полугодие 2024 г.

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6282 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне120 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов201 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе400 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });