"Мегафон" в I полугодии нарастил выручку до 241,3 млрд рублей

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - "Мегафон" в январе-июне 2025 года нарастил выручку на 8,6%, до 241,25 млрд рублей, сообщила компания.

Рост выручки она связывает с расширением абонентской базы, увеличением потребления мобильного интернет-трафика, а также с развитием IoT-проектов, сервисов по кибербезопасности и AdTech.

Сервисная выручка в отчетном периоде достигла 210,04 млрд рублей, увеличившись на 9,3%. Продажи абонентского оборудования стали больше на 4,4% - 31,21 млрд рублей.

Показатель OIBDA увеличился на 8,8% - до 107 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA выросла до 44,34% с 44,26%.

На конец июня 2025 года абонентская база "Мегафона" насчитывала 78,48 млн пользователей, увеличившись на 1,58%.

В I полугодии "Мегафон" сократил чистую прибыль на 36,2% - до 17,15 млрд рублей.

Капзатраты снизились на 12,6%, до 22,77 млрд рублей.

"Сокращение чистой прибыли и показателя САРЕХ объясняется высокой стоимостью привлечения и обслуживания заёмного капитала вследствие удержания ключевой ставки на уровне 21% в течение практически всего отчетного периода", - поясняют в телеком-операторе.

"Мегафон" - один из крупнейших в России телеком-операторов.