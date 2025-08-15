Поиск

"Мегафон" в I полугодии нарастил выручку до 241,3 млрд рублей

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - "Мегафон" в январе-июне 2025 года нарастил выручку на 8,6%, до 241,25 млрд рублей, сообщила компания.

Рост выручки она связывает с расширением абонентской базы, увеличением потребления мобильного интернет-трафика, а также с развитием IoT-проектов, сервисов по кибербезопасности и AdTech.

Сервисная выручка в отчетном периоде достигла 210,04 млрд рублей, увеличившись на 9,3%. Продажи абонентского оборудования стали больше на 4,4% - 31,21 млрд рублей.

Показатель OIBDA увеличился на 8,8% - до 107 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA выросла до 44,34% с 44,26%.

На конец июня 2025 года абонентская база "Мегафона" насчитывала 78,48 млн пользователей, увеличившись на 1,58%.

В I полугодии "Мегафон" сократил чистую прибыль на 36,2% - до 17,15 млрд рублей.

Капзатраты снизились на 12,6%, до 22,77 млрд рублей.

"Сокращение чистой прибыли и показателя САРЕХ объясняется высокой стоимостью привлечения и обслуживания заёмного капитала вследствие удержания ключевой ставки на уровне 21% в течение практически всего отчетного периода", - поясняют в телеком-операторе.

"Мегафон" - один из крупнейших в России телеком-операторов.

Мегафон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Средняя максимальная ставка вкладов в банках топ-10 опустилась ниже 14% впервые с мая 2024 г.

Средняя максимальная ставка вкладов в банках топ-10 опустилась ниже 14% впервые с мая 2024 г.

Трамп одобрил приезд бизнесменов из России на саммит на Аляске

Трамп одобрил приезд бизнесменов из России на саммит на Аляске

Государство планирует продать контрольный пакет ЮГК крупному миноритарию компании

Государство планирует продать контрольный пакет ЮГК крупному миноритарию компании

ВВП Гонконга в апреле-июне вырос на 3,1%, максимально с IV квартала 2023 года

ВВП Гонконга в апреле-июне вырос на 3,1%, максимально с IV квартала 2023 года
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6972 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });