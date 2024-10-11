Основатель S7 Филев стал совладельцем компании в сфере инженерных изысканий для ТЭК

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Основатель крупнейшей в России частной авиационной группы S7 Владислав Филев стал совладельцем ООО "Сварог", работающем в сфере морских и наземных инженерных изысканий.

По данным ЕГРЮЛ, Филев получил 49% в компании. Владельцем контрольного пакета стал Сергей Савченков - в прошлом гендиректор ООО "Космические транспортные системы" (юрлицо компании S7 Space), с апреля 2023 года - собственник 59,52% в АО "Бердский электромеханический завод" (БЭМЗ). Вторым крупнейшим акционером БЭМЗ с долей 22,66% является входящее в S7 ООО "Технологии и моторы".

Прежними владельцами "Сварога" числились Георгий Гамсахурдия (55%) и Сергей Дугинов (45%), который также возглавляет компанию.

"Сварог" проводит изыскания в интересах организаций нефтегазовой отрасли, а также телекоммуникаций и энергетики, сказано на сайте компании. Обладает "богатейшим опытом" работ по поддержке обустройства месторождений в Охотском, Карском и Каспийском морях. Центральный офис компании находится в Москве, есть также филиалы в Южно-Сахалинске и Геленджике. Организация носит имя древнего славянского бога Сварога - "бога кузнеца, покровителя наук и ремесел", отмечается в справочной информации.

По данным "СПАРК-Интерфакс", фирма зарегистрирована в 2004 году. В 2023 году ее выручка по РСБУ составила 232,2 млн рублей, а чистый убыток превысил 95 млн рублей. Как минимум с 2019 по 2022 год выручка была существенно больше - от 366 млн до 600 млн рублей соответственно, прибыль за этот период была зафиксирована только в 2020 году (49,2 млн рублей) и 2021-м (2,3 млн рублей).

S7 основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми в 2005 году. В группу входит авиакомпания S7 Airlines и ряд вспомогательных структур (в сфере техобслуживания самолетов, подготовки авиаперсонала, IT-решений и пр.). Совместно с "Сибирским НИИ авиации имени С.А. Чаплыгина" S7 занимается разработкой учебно-тренировочного самолета Tango.

В портфеле группы есть не только авиационные проекты. Так, в 2018 году группа приобрела плавучий космодром "Морской старт", а в 2023-м стала собственником зданий и сооружений на территории судоремонтного завода в Мурманске, объявив о планах его восстановления.