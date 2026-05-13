Акционер S7 Мария Филева учредила компанию в сфере морских грузоперевозок

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Акционер и замгендиректора по маркетингу и PR группы S7 Мария Филева стала соучредителем компании в сфере морского грузового транспорта, по данным ЕГРЮЛ.



ООО "Морской флагман", в котором у Филевой 80%, зарегистрировано 12 мая в Москве с уставным капиталом 200 млн рублей. Соучредителем компании является Роман Калиниченко - он же ее возглавил.



У Филевой есть и другие, не связанные с авиацией, активы. Например, она владеет долей 65% в ООО "Агрохим", основной вид деятельности которого по ОКВЭД - торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Компания зарегистрирована в Екатеринбурге, ее прошлогодняя выручка по РСБУ превысила 1,1 млрд рублей (+18%), а чистый убыток - 118 млн рублей (против 4,6 млн рублей годом ранее).



Также Филева владеет и руководит ООО "Технический центр телефонов" (согласно ОКВЭД, занимается ремонтом коммуникационного оборудования), а в прошлом была совладельцем компании в области производства бижутерии (ООО "Биол", ликвидировано в 2024 году) и учредителем благотворительного фонда (БФ "Эрудит", ликвидирован в 2022 году).



Мария - младшая дочь супругов Владислава и Наталии Филевых, основателей группы S7. Помимо одноименного авиаперевозчика, в группу входят компании в сфере техобслуживания самолетов, подготовки авиаперсонала, IT-решений. Совместно с "Сибирским НИИ авиации имени Чаплыгина" S7 занимается разработкой учебно-тренировочного самолета "Танго". В портфеле группы есть не только авиационные проекты. Так, в 2018 году S7 приобрела плавучий космодром "Морской старт", а в 2023-м стала собственником зданий и сооружений на территории судоремонтного завода в Мурманске, объявив о планах его восстановления.