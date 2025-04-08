Restore: размещает ЦФА на 1 млрд руб. на платформе Альфа-банка

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - ООО "реСтор" (розничная сеть магазинов техники и электроники, работает под брендом restore:) разместит выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) объемом 1 млрд рублей на платформе Альфа-банка, говорится в решении о выпуске на сайте кредитной организации.

Выпуск представлен в форме денежного требования с фиксированной доходностью 24,5% годовых и ежемесячными выплатами.

Стоимость одного ЦФА - 1 тыс. рублей. Дата погашения - 12 декабря 2025 года.

Сбор заявок начнется 9 апреля в 13:00 по московскому времени и завершится 14 апреля в 15:00.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив.

ЦБ включил платформу банка, А-Токен, в реестр операторов информационных систем по выпуску ЦФА в феврале 2023 года.

Restore: - это сеть магазинов техники и электроники. Основным брендом в restore: выступает продукция Apple. Сеть состоит из 85 магазинов в 22 городах страны. Restore: входит в группу компаний Inventive Retail Group.