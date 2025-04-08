Поиск

Restore: размещает ЦФА на 1 млрд руб. на платформе Альфа-банка

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - ООО "реСтор" (розничная сеть магазинов техники и электроники, работает под брендом restore:) разместит выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) объемом 1 млрд рублей на платформе Альфа-банка, говорится в решении о выпуске на сайте кредитной организации.

Выпуск представлен в форме денежного требования с фиксированной доходностью 24,5% годовых и ежемесячными выплатами.

Стоимость одного ЦФА - 1 тыс. рублей. Дата погашения - 12 декабря 2025 года.

Сбор заявок начнется 9 апреля в 13:00 по московскому времени и завершится 14 апреля в 15:00.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив.

ЦБ включил платформу банка, А-Токен, в реестр операторов информационных систем по выпуску ЦФА в феврале 2023 года.

Restore: - это сеть магазинов техники и электроники. Основным брендом в restore: выступает продукция Apple. Сеть состоит из 85 магазинов в 22 городах страны. Restore: входит в группу компаний Inventive Retail Group.

Альфа-банк Restore:
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Прогноз продаж консолей Switch 2 ухудшен из-за пошлин

Прогноз продаж консолей Switch 2 ухудшен из-за пошлин

Morgan Stanley понизил прогноз роста экономики США в 2025-2026 годах

Morgan Stanley понизил прогноз роста экономики США в 2025-2026 годах

CEO "АЛРОСА" заявил, что "львиная доля" дивидендов за 2024 год уже выплачена

"АЛРОСА" ожидает восстановления на рынке алмазов раньше 2027 года

"АЛРОСА" ожидает восстановления на рынке алмазов раньше 2027 года

Brent остается в плюсе и торгуется у $64,29 за баррель

Brent остается в плюсе и торгуется у $64,29 за баррель

Goldman Sachs не исключает перехода спада на рынке акций США в длительный "медвежий" тренд

Goldman Sachs не исключает перехода спада на рынке акций США в длительный "медвежий" тренд

РЖД увеличат глубину бронирования билетов на туристические поезда до 180 суток

РЖД увеличат глубину бронирования билетов на туристические поезда до 180 суток

Нью-Йорк остался во главе рейтинга Henley & Partners по количеству долларовых миллионеров

Нью-Йорк остался во главе рейтинга Henley & Partners по количеству долларовых миллионеров

"Саянскхимпласт" в ответ на иск Генпрокуратуры заявил о законности своего создания

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6145 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне67 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе379 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });