"Национальная медиа группа" планирует купить "Медиалогию"

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Холдинг "Национальная медиа группа" (НМГ) планирует покупку компании "Медиалогия", разработчика одноименной системы мониторинга и анализа СМИ и социальных медиа, говорится в сообщении пресс-службы холдинга.

"Мы видим потенциал в дальнейшем развитии компании и планируем использовать наши совместные компетенции для расширения линейки продуктов в сфере управления информационными рисками и репутацией", - цитируется в сообщении гендиректор НМГ Светлана Баланова.

Компания "Медиалогия" была создана в 2003 году компанией IBS. Основным собственником компании в 2019 году стал банк ВТБ. В банке тогда отмечали, что сделка была частью бизнеса прямых инвестиций группы. В октябре 2021 года "ВТБ Капитал Финанс", дочерняя структура группы, нарастила долю в "Медиалогии" с 63% до 72,25%. В свою очередь, сооснователь компании Сергей Мацоцкий сократил долю с 21% до 15,75%, а ее гендиректор Александр Волков - с 16% до 12%.

НМГ управляет диверсифицированным портфелем активов в области производства, дистрибуции и монетизации высококачественного информационного и развлекательного контента во всех средах потребления. Среди ключевых активов холдинга телеканалы РЕН ТВ, Пятый канал, СТС, Домашний, Че, СТС Love, СТС Kids; мультимедийный информационный центр МИЦ "Известия" (в составе портала IZ.RU, газеты "Известия", телеканала "Известия", новостных служб телеканалов РЕН ТВ и "Пятый"); газеты - "Спорт-Экспресс", "Деловой Петербург". Группа владеет пакетом акций "Первого канала".



