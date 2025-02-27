Гендиректор СТС и заместитель гендиректора НМГ Акопов покидает медиахолдинг

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Российский продюсер, сценарист кино и телевидения, телеведущий, заместитель генерального директора "Национальной медиа группы" (НМГ) по развлекательному вещанию и гендиректор телеканала "СТС" Александр Акопов покидает медиахолдинг с 1 марта, говорится в сообщении пресс-службы НМГ.

"Александр Акопов, занимавший позиции заместителя генерального директора НМГ по развлекательному вещанию и генерального директора телеканала СТС, принял решение покинуть НМГ и сфокусироваться на продюсерской и образовательной деятельности", - сказано в сообщении.

Свои позиции в НМГ Акопов занимал с ноября 2022 года.

И.о. директора телеканала СТС назначена Ирина Варламова, ранее занимавшая позицию заместителя гендиректора СТС Медиа по управлению контентом.

Кроме того, НМГ сообщила об объединении всех эфирных телеканалов холдинга в единый кластер эфирного телевидения. Создание кластера, сказано в пресс-релизе, позволит обеспечить более эффективное управление портфелем телеканалов, а также достичь дополнительной синергии с точки зрения оптимизации затрат и перспектив технологического развития.

"Куратором кластера эфирного телевидения будет Владимир Тюлин, в роли первого заместителя генерального директора НМГ. Он также продолжит возглавлять МИЦ "Известия" и телеканал РЕН ТВ", - сказано в сообщении.

Все изменения вступают в силу с 1 марта 2025 года, уточняется в сообщении.

Пресс-служба НМГ напоминает, что это уже второй бизнес-кластер, созданный в НМГ - первым в 2024 г. был создан НМГ ДОК, специализирующийся на производстве документального кино.

По словам гендиректора НМГ Светланы Балановой, которые приводятся в сообщении, "объединение эфирных телеканалов в единый бизнес-кластер при сохранении и развитии их индивидуальных брендов - это важный шаг для укрепления лидирующих позиций НМГ на ТВ-рынке".