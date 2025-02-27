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Гендиректор СТС и заместитель гендиректора НМГ Акопов покидает медиахолдинг

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Российский продюсер, сценарист кино и телевидения, телеведущий, заместитель генерального директора "Национальной медиа группы" (НМГ) по развлекательному вещанию и гендиректор телеканала "СТС" Александр Акопов покидает медиахолдинг с 1 марта, говорится в сообщении пресс-службы НМГ.

"Александр Акопов, занимавший позиции заместителя генерального директора НМГ по развлекательному вещанию и генерального директора телеканала СТС, принял решение покинуть НМГ и сфокусироваться на продюсерской и образовательной деятельности", - сказано в сообщении.

Свои позиции в НМГ Акопов занимал с ноября 2022 года.

И.о. директора телеканала СТС назначена Ирина Варламова, ранее занимавшая позицию заместителя гендиректора СТС Медиа по управлению контентом.

Кроме того, НМГ сообщила об объединении всех эфирных телеканалов холдинга в единый кластер эфирного телевидения. Создание кластера, сказано в пресс-релизе, позволит обеспечить более эффективное управление портфелем телеканалов, а также достичь дополнительной синергии с точки зрения оптимизации затрат и перспектив технологического развития.

"Куратором кластера эфирного телевидения будет Владимир Тюлин, в роли первого заместителя генерального директора НМГ. Он также продолжит возглавлять МИЦ "Известия" и телеканал РЕН ТВ", - сказано в сообщении.

Все изменения вступают в силу с 1 марта 2025 года, уточняется в сообщении.

Пресс-служба НМГ напоминает, что это уже второй бизнес-кластер, созданный в НМГ - первым в 2024 г. был создан НМГ ДОК, специализирующийся на производстве документального кино.

По словам гендиректора НМГ Светланы Балановой, которые приводятся в сообщении, "объединение эфирных телеканалов в единый бизнес-кластер при сохранении и развитии их индивидуальных брендов - это важный шаг для укрепления лидирующих позиций НМГ на ТВ-рынке".

Акопов в качестве продюсера разработал и выпустил более 100 телевизионных программ и сериалов, среди которых "Марш Турецкого", "Бригада", "Идиот", "Бедная Настя", "Моя прекрасная няня", "Не родись красивой", "Татьянин день", "Закрытая школа", "Екатерина", "Елизавета" и др. С 2009 года является сопредседателем правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). С 2013 по 2022 год был президентом фонда "Академия российского телевидения" (ТЭФИ). В 2021 году он создал и возглавил Институт кино НИУ "Высшая школа экономики", открывший подготовку актеров, сценаристов, режиссеров и продюсеров по программам бакалавриата и магистратуры.

НМГ СТС СТС Медиа
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