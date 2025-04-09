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КТК возобновил отгрузки нефти с ранее остановленного после проверки ВПУ-1

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) ввел в эксплуатацию ранее остановленное по результатам проверки надзорных органов выносное причальное устройство №1 (ВПУ).

"В соответствии с решением ФАУ "Российский морской регистр судоходства" по результатам выполненного внеочередного освидетельствования восстановлен класс ВПУ КТК-1 РС №010784. Выносное причальное устройство ВПУ КТК-1 введено в эксплуатацию. Отгрузка нефти осуществляется через ВПУ КТК-1 и ВПУ КТК-3", - говорится в сообщении консорциума.

Отмечается, что о возобновлении работы ВПУ-2 будет сообщено дополнительно.

Как сообщалось, 31 марта КТК по итогам проверки приостановил работу двух выносных причальных устройств - ВПУ-1 и ВПУ-2. С того момента все перевалочные операции на морском терминале осуществлялись посредством ВПУ-3, введенного в эксплуатацию в 2014 году.

4 апреля Приморский районный суд Новороссийска рассмотрел дело об административном правонарушении АО "КТК-Р" (оператор системы КТК на территории РФ) и принял решение не приостанавливать работу ВПУ, наложил штраф в 200 тыс. рублей.

Устранить выявленные в ходе проверки нарушения консорциум должен до 30 июня 2025 года.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские - на шельфе Каспия - с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. Сейчас КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год - через РФ. В 2024 году консорциум транспортировал по системе 63,01 млн тонн нефти, почти 55 млн из которых - нефть из Казахстана.

Акционерами КТК, кроме "Транснефти" (MOEX: TRNF) и РФ, являются: Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

КТК Каспийский трубопроводный консорциум
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