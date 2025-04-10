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Казахстан не сокращал транспортировку нефти по КТК в марте

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Казахстан не снижал объемы отгрузки нефти по нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в марте, сообщили "Интерфаксу" в Министерстве энергетики стране.

"Сокращений по транспортировке нефти по КТК в марте не было", - говорится в ответе на запрос агентства.

В марте вице-министр энергетики Алибек Жамауов сообщил о планируемых сокращениях отгрузок нефти по КТК, "на 70% от нашего объема в марте".

Казахстан КТК Алибек Жамауов Минэнерго
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