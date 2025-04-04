Суд не стал ограничивать работу терминала КТК после проверки Ространснадзора

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Приморский районный суд Новороссийска рассмотрел дело об административном правонарушении АО "КТК-Р" (оператор системы "Каспийского трубопроводного консорциума" на территории России), выявленном в ходе проверки объектов Морского терминала КТК Ространснадзором.

"Согласно материалам протокола об административном правонарушении, компания допустила отдельные нарушения требований при осуществлении перевалки нефти с использованием ВПУ (выносных причальных устройств - ИФ). Надзорным органом было предписано АО "КТК-Р" устранить выявленные нарушения до 30 июня 2025 года. (...) Суд, рассмотрев доводы и документы проверки, постановил привлечь к административной ответственности и наложить административный штраф на АО "КТК-Р" в размере 200 000 рублей, без административного приостановления работы ВПУ", - сообщил консорциум.

Согласно картотеке суда, речь идет о нарушении части 4 статьи 14.1.2 Кодекса об административных правонарушениях. Такое нарушение влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - до 200 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

"О работе ВПУ мы сообщим дополнительно", - отметили в пресс-службе консорциума.

31 марта КТК после проверки приостановил работу двух выносных причальных устройств - ВПУ-1 и ВПУ-2 - до устранения выявленных недостатков. В консорциуме пояснили, что все перевалочные операции на морском терминале будут осуществляться посредством ВПУ-3, введенного в эксплуатацию в 2014 году.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские - на шельфе Каспия - с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. Сейчас КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год - через РФ. В 2024 году консорциум транспортировал по системе 63,01 млн тонн нефти, почти 55 млн из которых - нефть из Казахстана.

Акционерами КТК, кроме "Транснефти" и РФ, являются: Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.