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КТК проверки Ространснадзора вывел два ВПУ из эксплуатации

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) после проверки надзорных органов вывел два выносных причальных устройства - ВПУ КТК-1 и ВПУ КТК-2 - из эксплуатации до устранения выявленных недостатков, сообщила пресс-служба компании.

Все перевалочные операции на морском терминале консорциума будут осуществляться посредством ВПУ-3, введенного в эксплуатацию в 2014 году, уточняется в сообщении.

В отношении АО "Каспийский трубопроводный консорциум - Р" с 27 по 31 марта 2025 года была выполнена внеплановая выездная проверка в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта.

"По результатам проверки получены соответствующие документы: акт о проведении проверки, предписание об устранении выявленных нарушений и протокол о временном запрете деятельности на объектах ВПУ КТК-1 и ВПУ КТК-2", - сообщает консорциум. Также по результатам проверки и освидетельствования объектов морского терминала КТК со стороны ФАУ "Российский морской регистр судоходства" с 31 марта 2025 года был приостановлен класс ВПУ КТК-1 (РС 010784) и ВПУ КТК-2 (РС 010799).

Акционеры КТК уведомлены о предписаниях надзорных органов.

По поручению правительства РФ с 26 марта 2025 года Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) проводит проверки безопасности инфраструктурных объектов водного транспорта Азово-Черноморского бассейна при осуществлении погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами. Они осуществляются в организациях, действующих в морских портах Новороссийска, Темрюка, Сочи, Туапсе и др. Проведение проверок организовано в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Основной целью указанных мероприятий является обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения морской акватории нефтью и нефтепродуктами.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские - на шельфе Каспия - с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. Сейчас КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год - через РФ. В 2024 году консорциум транспортировал по системе 63,01 млн тонн нефти, почти 55 млн из которых - нефть из Казахстана.

Акционерами КТК, кроме "Транснефти" и РФ, являются: Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

КТК Ространснадзор
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