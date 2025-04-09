Казахстан готовит оптимизацию бюджета на случай падения цен нефти до $55-50 за баррель

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Казахстана готовит сценарии оптимизации бюджета при снижении цены на нефть до $55 и $50 за баррель, сообщил на брифинге в мажилисе вице-премьер - министр национальной экономики Серик Жумангарин.

"У нас есть три сценария развития. В текущем прогнозном сценарии цена на нефть - $75, курс доллара - 470 тенге/$1. Есть кризисный план при цене $60 за баррель, и почти уже закончили сценарии при цене нефти на $55 и $50", - сообщил Жумангарин.

По его словам, в кабмине есть четкое понимание того, "какие расходы бюджета снизят".

Правительство Казахстана ранее одобрило проект социально-экономического развития на 2025-2027 годы. В зависимости от изменений внешних параметров были сформированы три сценария развития. При базовом сценарии цена на нефть планировалась на уровне $75 за баррель.

Ранее кабмин закладывал при формировании республиканского бюджета на 2024-2026 годы цену на нефть на уровне $80 за баррель.

В среду цена Brent опустилась ниже отметки в $59 за баррель впервые с февраля 2021 года.

Официальный курс на 9 апреля - 518,57 тенге/$1.