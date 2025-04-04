Goldman Sachs понизил прогнозы цен на нефть на 2025 и 2026 гг.

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Аналитики Goldman Sachs Group Inc. понизили прогнозы для цен на нефть на текущий и следующий годы, отметив, что ожидают ослабления глобального спроса из-за эскалации торговых войн, а также наращивания поставок странами ОПЕК+.

"Два фактора, ранее сдерживавшие риск снижения рынка, - слабая вероятность рецессии и стремление ОПЕК ограничивать добычу при цене Brent около $70 за баррель, больше не действуют", - говорится в обзоре Goldman.

Прогноз средней стоимости Brent на текущий год понижен на 5,5%, до $69 за баррель, WTI - на 4,3%, до $66 за баррель.

Решение президента США Дональда Трампа ввести крупные пошлины на импорт спровоцировало рост опасений в отношении перспектив мировой экономики, а также спроса на нефть.

Между тем, в четверг восемь стран-участниц ОПЕК+ приняли решение ускорить снятие ранее принятых ограничений в производстве нефти в объеме 2,2 млн баррелей в сутки и увеличить добычу с мая на 411 тыс. баррелей в сутки.

Прогноз Goldman для средней цены Brent на 2026 год ухудшен на 9%, до $62 за баррель, для WTI - на 6,3%, до $59 за баррель.

При этом аналитики отмечают, что прогнозы для стоимости нефти могут быть понижены еще больше, особенно на 2026 год, главным образом, из-за растущего риска рецессии.

Goldman теперь ожидает повышения глобального спроса на нефть на 600 тыс. баррелей в сутки (б/с) в текущем году, а не на 900 тыс. б/с, как прогнозировалось ранее. Прогноз роста спроса на 2026 год составляет 700 тыс. б/с.