Поиск

В Казахстане запретили до 2029 года тратить бюджетные деньги на новые здания для госорганов

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Казахстана 24 сентября приняло постановление о введении моратория на отдельные траты бюджета до конца 2028 года в целях оптимизации расходов. Постановление опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде.

Мораторий распространяется на выделение бюджетных средств при планировании расходов республиканского и местных бюджетов на новые инициативы в социальной сфере, создание новых внебюджетных фондов, строительство и приобретение новых административных зданий и комплексов государственных органов, за исключением объектов административно-территориальных единиц, образованных с 2022 года, и строительство новых объектов и сооружений организаций культуры, определенных законом "О культуре".

Также мораторий распространяется на самостоятельное использование администраторами бюджетных программ и субъектами квазигосударственного сектора сэкономленных средств, образовавшихся по бюджетным программам развития и капитальным расходам по результатам госзакупок.

В постановлении указано, что высвободившиеся в результате введения моратория средства будут перераспределены на приоритетные проекты, обеспечивающие экономический рост.

Кроме того, госорганы обязали при планировании бюджетов на 2026-2028 годы учитывать введенные ограничения.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Казахстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ЕС возобновляют приостановленные антииранские санкции ООН

В Молдавии после обработки 99,56% правящая партия PAS набрала 50,03%

В Молдавии после обработки 99,56% правящая партия PAS набрала 50,03%

Что случилось этой ночью: понедельник, 29 сентября

Число жертв нападения на церковь мормонов в США выросло до четырех человек

Число жертв нападения на церковь мормонов в США выросло до четырех человек

Оппозиция набирает почти 46% на выборах в парламент Молдавии

Молдавская оппозиция лидирует на парламентских выборах

Нетаньяху заявил о контактах с США по плану об урегулировании в Газе

Нетаньяху заявил о контактах с США по плану об урегулировании в Газе

Представитель Трампа анонсировал скорое освобождение правозащитника Алеся Беляцкого

Представитель Трампа анонсировал скорое освобождение правозащитника Алеся Беляцкого

Дания временно закроет воздушное пространство для гражданских дронов

Датские военные сообщили о БПЛА над своими объектами

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7254 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });