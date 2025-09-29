В Казахстане запретили до 2029 года тратить бюджетные деньги на новые здания для госорганов

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Казахстана 24 сентября приняло постановление о введении моратория на отдельные траты бюджета до конца 2028 года в целях оптимизации расходов. Постановление опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде.

Мораторий распространяется на выделение бюджетных средств при планировании расходов республиканского и местных бюджетов на новые инициативы в социальной сфере, создание новых внебюджетных фондов, строительство и приобретение новых административных зданий и комплексов государственных органов, за исключением объектов административно-территориальных единиц, образованных с 2022 года, и строительство новых объектов и сооружений организаций культуры, определенных законом "О культуре".

Также мораторий распространяется на самостоятельное использование администраторами бюджетных программ и субъектами квазигосударственного сектора сэкономленных средств, образовавшихся по бюджетным программам развития и капитальным расходам по результатам госзакупок.

В постановлении указано, что высвободившиеся в результате введения моратория средства будут перераспределены на приоритетные проекты, обеспечивающие экономический рост.

Кроме того, госорганы обязали при планировании бюджетов на 2026-2028 годы учитывать введенные ограничения.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.