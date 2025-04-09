Airbus в I квартале поставил клиентам 136 самолетов и опередил Boeing

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus поставила клиентам 136 гражданских самолетов в первом квартале 2025 года против 142 в январе-марте 2024 года.

Тем не менее, Airbus опередил своего основного конкурента Boeing Co., который в первом квартале передал клиентам 130 самолетов.

В марте Airbus поставила 71 самолет по сравнению с 63 годом ранее. За два первых месяца 2025 года поставки составили в общей сложности 65 лайнеров.

В общей сложности в этом году Airbus рассчитывает передать клиентам 820 самолетов.