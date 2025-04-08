Boeing увеличил поставки в I квартале примерно в 1,6 раза

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Американская аэрокосмическая корпорация Boeing Co. увеличила поставки самолетов клиентам примерно в 1,6 раза в первом квартале по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года.

Как сообщается в отчете, опубликованном на сайте компании, в январе-марте 2025 года Boeing поставила клиентам 130 самолетов, в том числе 105 самолетов семейства 737, против 83 (включая 67 самолетов 737), в первом квартале 2024 года.

В прошлом году производство и поставки самолетов Boeing были затруднены из-за забастовки работников, вынудившей компанию приостановить большую часть производственных мощностей на несколько месяцев.

В этом году проблемой для Boeing может стать тарифная политика президента США Дональда Трампа.

Объявленные на прошлой неделе пошлины, а также введенные ранее отраслевые тарифы на сталь и алюминий увеличат себестоимость самолетов Boeing Co. и Airbus, двигателей GE Aerospace и сотен других товаров оборонно-аэрокосмической отрасли, отмечает CNBC.

"Расходы в отрасли определенно увеличатся", - приводит телеканал слова Дака Хардвика, вице-президента по международным делам Ассоциации аэрокосмической промышленности (Aerospace Industries Association) США, представляющей в том числе интересы указанных компаний.

Ассоциация просит администрацию Трампа оставить в силе оказавшиеся под угрозой из-за пошлин положения 45-летнего соглашения, обеспечивающего беспошлинный режим торговли гражданскими воздушными судами.

"Свободная торговля очень важна для нас", - заявил на слушаниях в Сенате в прошлую среду глава Boeing Келли Ортберг. "Мы идеальный пример экспортной компании, которая продает больше за рубеж, - сказал он. - Поэтому важно, чтобы у нас оставался доступ к этому рынку и чтобы мы не оказались в ситуации, когда некоторые рынки для нас закрыты".

За последние десять лет более двух третей заказов на самолеты Boeing пришлись на иностранных покупателей.

Конкурент Boeing компания Airbus опубликует данные по заказам в среду.