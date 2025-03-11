Boeing обошел Airbus по поставкам по итогам второго месяца подряд

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Американская аэрокосмическая корпорация Boeing Co. поставила клиентам 44 самолета в феврале, включая 32 самолета семейства 737.

Тем временем Airbus SE, главный конкурент Boeing, поставил всего 40 самолетов в прошлом месяце.

Таким образом, находящаяся в кризисе Boeing обошла Airbus по поставкам по итогам второго месяца подряд.

Американская компания с начала года передала покупателям 89 коммерческих самолетов, Airbus - 65.

Между тем Boeing все еще восстанавливается после прошлогодней забастовки, из-за которой компании пришлось приостановить большую часть производственных мощностей на несколько месяцев.

Проблемой для компании может стать внешнеторговая политика Белого дома и конфронтация с КНР, поскольку Китай является крупнейшим иностранным рынком для Boeing, - в прошлом месяце компания поставила в страну восемь самолетов.